朴娜勑亲自揭秘豪宅盗窃案！被窃奢侈品竟然出现在中古店上

笑星朴娜勑近日在个人YouTube频道《娜莱式》中惊爆家中遭窃内幕，引发热议。

节目中，朴娜勑的演员好友曹宝儿作为嘉宾登场，两人谈及因综艺《来自新世界》结缘的趣事时，曹宝儿笑问朴娜勑「为何在《惊人的星期六》都见不到面，是不是在躲著」，意外揭开一桩惊险盗窃案。

朴娜勑透露，早前因家中突发盗窃事件导致节目录制缺席。 当时她正为即将结婚的友人金智敏筹备婚纱拍摄，因想要留下美好回忆，打算拿最贵的包包去拍摄，却突然发现价值不菲的名牌包不翼而飞，从而又察觉其他的包包也莫名消失。危急时刻，她听从熟人建议彻夜搜寻二手交易平台，竟真发现被盗包款正在某奢侈品中古店挂牌出售，火速报警，进而被媒体报导。



「现在回想起来仍然后怕」，朴娜勑坦言此事造成巨大心理冲击，特别就拍摄延误当面向曹宝儿致歉。 所幸凭藉迅速反应与多方协助，这场风波最终化险为夷。 她感慨道：「万幸及时察觉异常，更庆幸身边永远有愿意伸手相助的人。」



4月上旬韩媒踢爆朴娜勑家中遭窃，窃贼趁她不在家时，偷走了价值数千万（韩币，下同）的珠宝和包包等物品。 受此事件影响，她取消了翌日的所有行程。 而事发后的第三日案件出现戏剧性转折，据韩媒报导，警方根据现场无外部入侵痕迹等迹象，初步研判可能为「内部人士所为」。 此消息经报导后，韩网社群瞬间涌现各种臆测，无端的假新闻四处流传，其中最具杀伤力的谣言直指朴娜勑18年挚友张度练为幕后黑手，虚构两人因财务纠纷策划自导自演等荒诞情节。 历经多日密集侦查，警方已逮捕真正嫌犯，正式还张度练清白。

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