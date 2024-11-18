藝聲弟弟鐘真結婚，Super Junior婚禮表演團再出馬！MC依舊利特，K.R.Y.難得合體，D&E陪新郎跳開場舞

Super Junior歷經大大小小好事壞事，是知名富有團魂的二代男團，「成員的家人也是家人」，宛如大家族般，昨（17）日藝聲弟弟金鐘真結婚，「Super Junior婚禮表演團」果然再次出馬！

或許是從2015年起希澈姐姐金希珍婚禮開始，Super Junior家人的婚禮就有個模板，成員一定會擔任MC與祝歌歌手，完全是專業的婚禮表演團隊，最新藝聲弟弟金鐘真的婚禮也遵循此模式，MC是富有主持經驗的利特，祝歌歌手藝聲及小分隊K.R.Y.（圭賢、厲旭、藝聲）。D&E（東海、銀赫）雖然沒獻唱經典的〈Oppa, Oppa〉，但和鐘真一起跳了開場舞〈Miracle〉，而K.R.Y.難得合體也在粉絲間受到討論，藝聲唱完深深擁抱親弟弟鐘真亦感動人。

▼MC利特



▼K.R.Y.獻唱〈Dorothy〉、藝聲獻唱〈必須是你〉(It Has to Be You)



You know that your idols are real, genuine good singers when they sound this good in wedding event. Because obviously there's no backtrack on a wedding event. No fancy microphone, not even in-ears. Just their amazing voice. As expected of Super Junior KRYpic.twitter.com/dIN6xohItj — Yesung's (@sapphirecloud1) November 17, 2024

▼K.R.Y.難得合體，藝聲演唱後深情抱著弟弟



▼D&E與鐘真跳開場舞，Super Junior的〈Miracle〉



利特姐姐朴仁英、希澈姐姐金希珍、圭賢姐姐曺雅拉、銀赫姐姐李素拉（圖片左起順序）是姐妹淘眾所皆知，姐姐們昨日都出席，曬出與新人合照。當天婚宴廚師也秀出和Super Junior成員的合影。最重要的是！成員們和新人合照時，必伸手掌喊Super Junior口號「我們是Super Junior耶唷」的那張照片亦曝光！不知正式的照片何時會公開。



最後回顧鐘真和成員們的好感情，年紀較大的成員們也把他當弟弟。最荒謬的是某次綜藝節目神童和利特要自製泡菜，他們打給藝聲來幫忙，藝聲卻喊弟弟過去，鐘真便接手製作了。鐘真還在Super Junior團綜《Super TV》露臉多次，在利特或東海YouTube頻道也出過聲或露過臉，好感情可見一斑。



鐘真稍早親自發文感謝：「昨天是非常有意義的一天。我的婚禮有這麼多的祝福和感動，沒想到得到了大家的厚愛，所以非常感動。雖然會花點時間，但我會感謝每一位的。而且我不會忘記給予我的愛。非常感謝大家讓我們度過了最幸福的一天。」



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