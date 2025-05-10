李浚荣，从《弱美男英雄Class 2》《苦尽柑来遇见你》到《24小时健身俱乐部》连三部韩剧热播成功！

演员李浚荣继韩剧《弱美男英雄Class 2》之后，凭藉《24小时健身俱乐部》持续展现超强的上升气势，藉此登上了OTT平台的排行榜顶端，再次证明了他作为「话题演员之星」的地位。

4月25日上线公开的Netflix韩剧《弱美男英雄Class 2》里，李浚荣饰演的「金成帝」，是一位不想属於任何团体、谁都不依附、只为寻找乐趣而四处游荡的自由灵魂个体。他完美融入看似滑稽却隐藏冷意、我行我素的金成帝一角，再次展现成功的演技大变身。



《弱美男英雄Class 2》公开仅三天便登上Netflix全球非英语类TOP系列节目第1名，并稳坐「韩国 TOP.10 系列」的榜首，持续受到热烈关注。此外，更进入包括巴西、墨西哥、比利时、法国、摩洛哥、希腊、印尼、新加坡、泰国、新喀里多尼亚......等全球63个国家/地区的 TOP.10 榜单。



而4月30日首播的KBS2全新水木剧《24小时健身俱乐部》则是一部描写热血馆长用满腔热情，帮助忧心重重的健身新手会员改变人生的悸动肌（筋）肉成长喜剧罗曼史。李浚荣饰演从世界级健美选手一夕之间成为破旧健身房馆长的「都贤仲」，与美兰（郑恩地 饰）之间的互动有趣又爆笑，剧中化学反应相当好。



▼《24小时健身俱乐部》第2集│李浚荣假扮郑恩地男友 英雄救美展超帅一面│逢星期三、四在Viu上架。







李浚荣近期透过多部作品展现不间断的演技转变历程，在《24小时健身俱乐部》中甚至驾驭搞笑演出毫不费力，证明自己毫无限制的表演领域。该剧截至本月3日，在韩国 Disney+「韩国 TOP.10」中夺下第1名，在韩国Wavve「戏剧 TOP.20」中名列第2，再度印证李浚荣爆发性的高人气。



从2月公开的Netflix原创剧《我们的浪漫电影》、3月的《苦尽柑来遇见你》、4月的《弱美男英雄Class 2》与《24小时健身俱乐部》，李浚荣2025上半年的每一部作品都刷新代表角色，持续缔造全球热潮，未来的演艺动向备受期待与关注。

▼《苦尽柑来遇见你》里饰演金明（IU 饰）的前男友「朴英凡」，BE演技令人印象深刻。

你最近也感受到李浚荣的强烈存在感了吗？是从什么时候开始注意到他的呢？！我第一次认识他，是在韩剧《付岩洞复仇者们》中，嘿嘿～。（附上海报&剧照with李枖原）





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