【韩网热门】《正年》无删减版剧本集，两场女女吻戏被删：太可惜了吧～

（有雷）韩国漫改剧《正年》即将推出无删减版剧本集，今日，出版社在IG贴出剧本中一部份片段，包含两场女女吻戏！

#41

美兰剧团 大门前. 拂晓

珠兰（声音颤抖）：「务必保重，正年啊，我唯一的王子。」

正年（眼前一阵眩晕，心脏像要停止跳动）

珠兰望著正年，目光颤抖，随即吻上她的唇。

这是第一次，也是最后一次，带著无限颤抖与哀婉的吻别。

-出处：《正年》无删减版剧本集 第2卷 第11话





#46 国际剧场 化妆室. 夜

玉琼：「慧朗啊，你今天的演技无与伦比。」

玉琼对慧朗吻别。

爱情、热情、恩怨都已消失，只剩下残存一丝怜悯的，最后告别之吻。

玉琼：「再见了，公主。」

-出处：《正年》无删减版剧本集 第2卷 第10话





「两人的悲剧在於，直到亲吻的那一瞬间，正年才明白，她自己也爱著珠兰。 啊...... 原来这不是友情啊。」

-出处：《正年》剧本集评论书 作者崔孝熙 访谈内容



韩国网友评论：

1. 果然这样才对...

2. 难怪呢，看剧的时候就感觉此处应有吻戏... 两个都是...

3. 意思是说，剧本里写了、演员也拍了，但最终被剪辑掉、没有播出吗？

4. 原著作家应该是看了这个版本才同意的吧...

5. 也有可能是为了出版剧本集而新添加的内容吧

6. 那是芙蓉的台词耶，所以为什么要删掉芙蓉这个角色？

7. 原著里不是正年芙蓉是一对、英諝珠兰是一对吗

8. 原本的吻戏对象是芙蓉啊，怎么变成珠兰... 如果是异性恋剧情，把恋爱和吻戏对象都换成其他角色，肯定要吵翻天了

9. 公开吻戏片段似乎只是为了卖剧本集... 好过分

10. 哇，我不是这部作品的粉丝，都觉得这样宣传太缺乏商业道德

11. 这是行为艺术吗？ 以此完成一部黑色喜剧？

12. 这部剧的中年观众比想像中更多，很难把那些元素都加进去。还不如把正年和珠兰描绘成纯友情，现在反而变得暧昧不清

13. 如果没删掉这些，也许可以成为最佳剧集...

14. 与其这样，不如在OTT限定公开无删减版耶

15. 我只能说...真的是太可惜了

16. 他们是真的很怕被骂被抵制

17. 看来读这剧本集时，要读者发挥自己的想像力

18. 《正年》收视率从4%攀升到16%，我很好奇...如果真的把吻戏拍出来，会是几%收尾呢？

出处：https://theqoo.net/hot/3490471984

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