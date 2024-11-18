【韩网热门】《正年》无删减版剧本集，两场女女吻戏被删：太可惜了吧～
广告

【韩网热门】《正年》无删减版剧本集，两场女女吻戏被删：太可惜了吧～

韩剧   2024年11月18日   星期一16:49   Sani  

（封面图源：Disney+，FB@tvNDrama）

（有雷）韩国漫改剧《正年》即将推出无删减版剧本集，今日，出版社在IG贴出剧本中一部份片段，包含两场女女吻戏！

#41
美兰剧团 大门前. 拂晓
珠兰（声音颤抖）：「务必保重，正年啊，我唯一的王子。」
正年（眼前一阵眩晕，心脏像要停止跳动）
珠兰望著正年，目光颤抖，随即吻上她的唇。
这是第一次，也是最后一次，带著无限颤抖与哀婉的吻别。
-出处：《正年》无删减版剧本集 第2卷 第11话
（图源：Disney+）
（图源：IG@dasanbooks)

#46 国际剧场 化妆室. 夜
玉琼：「慧朗啊，你今天的演技无与伦比。」
玉琼对慧朗吻别。
爱情、热情、恩怨都已消失，只剩下残存一丝怜悯的，最后告别之吻。
玉琼：「再见了，公主。」
-出处：《正年》无删减版剧本集 第2卷 第10话
（图源：Disney+）
（图源：IG@dasanbooks)

「两人的悲剧在於，直到亲吻的那一瞬间，正年才明白，她自己也爱著珠兰。 啊...... 原来这不是友情啊。」
-出处：《正年》剧本集评论书 作者崔孝熙 访谈内容
（图源：IG@dasanbooks)

韩国网友评论：
1. 果然这样才对...
2. 难怪呢，看剧的时候就感觉此处应有吻戏... 两个都是...
3. 意思是说，剧本里写了、演员也拍了，但最终被剪辑掉、没有播出吗？
4. 原著作家应该是看了这个版本才同意的吧...
5. 也有可能是为了出版剧本集而新添加的内容吧
6. 那是芙蓉的台词耶，所以为什么要删掉芙蓉这个角色？
7. 原著里不是正年芙蓉是一对、英諝珠兰是一对吗
8. 原本的吻戏对象是芙蓉啊，怎么变成珠兰... 如果是异性恋剧情，把恋爱和吻戏对象都换成其他角色，肯定要吵翻天了
9. 公开吻戏片段似乎只是为了卖剧本集... 好过分
10. 哇，我不是这部作品的粉丝，都觉得这样宣传太缺乏商业道德
11. 这是行为艺术吗？ 以此完成一部黑色喜剧？
12. 这部剧的中年观众比想像中更多，很难把那些元素都加进去。还不如把正年和珠兰描绘成纯友情，现在反而变得暧昧不清
13. 如果没删掉这些，也许可以成为最佳剧集...
14. 与其这样，不如在OTT限定公开无删减版耶
15. 我只能说...真的是太可惜了
16. 他们是真的很怕被骂被抵制
17. 看来读这剧本集时，要读者发挥自己的想像力
18. 《正年》收视率从4%攀升到16%，我很好奇...如果真的把吻戏拍出来，会是几%收尾呢？

出处：https://theqoo.net/hot/3490471984

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 【韩网热门】《正年》无删减版剧本集，两场女女吻戏被删：太可惜了吧～
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手