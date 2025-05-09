BIGBANG大声时隔8年强势回归 将於香港首次举行其个人亚洲巡回演唱会

韩国人气天团BIGBANG自去年年底皇者回归，三名成员先带来火热的合体舞台，其后各自轮流展开个人巡演，走访各地与粉丝重聚。作为队内主唱的大声（DAESUNG）亦在万众期待下，宣布举行其个人亚洲巡回演唱会「D's WAVE」；是次巡演规模较以往的更为盛大，亦是大声首次在香港作个人演出！「DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG」将於2025年7月5日（星期六）在亚洲博览馆Hall 10举行，这不仅是大声个人音乐发展上的重要里程碑，更是与香港粉丝久别重逄的珍贵聚会，绝对不能错过！

较早前於4月8日，大声发行了首张个人迷你专辑《D’s WAVE》。这张专辑是大声花了两年时间精心打造的作品集，融合了摇滚与骚灵风格，充分展现大声独有的音乐个性。专辑以「Wave」命名，除了记录大声在音乐上的持续蜕变与创造历程，他更希望凭藉作品把正能量传递到世界各地。当中，主打歌《Universe》传递了「一起迈向更美好世界」的积极信息，为听众带来希望与鼓励，更是大大加强了大声与粉丝之间的连结。

大声刚在过去周末圆满举行首尔场，正式展开「D's WAVE」巡演。他以《Universe》揭开序幕，并首次公开《Last Girl》、《JUMP》等新歌舞台，又获得队友GD和太阳惊喜助阵，令粉丝们激动不已。「D's WAVE」结合高质素舞台制作、大声的超水准现场演出及真挚互动，简直超越乐迷期待！大声其后更以亲笔信表示从去年观看太阳哥的演出到如今自己站上舞台，真的衷心感谢歌迷坚定不移的支持让他梦想成真，更约定大家一起写下世上最厚的专属日记。

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》门票将於5月13日（星期二）上午11时起於 uutix（www.uutix.com）公开发售。门票售价为港币 $1,799、$1,399、$899（全坐位）。有关粉丝福利等详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

此外，大声亦努力经营个人YouTube频道，其人气节目《家大声》(ZIP DAESUNG) 经常邀请到不同艺人朋友作为特别嘉宾，一起制造许多爆笑瞬间，让观众看到大声百变有趣且多才多艺的一面；节目在短短一年内已破百万订阅，足证大声的超强人气！

大声的音乐风格多元，涵盖摇滚、骚灵、K-pop和Trot，而且拥有多变的形象；他将於《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN HONG KONG》展现全方位才华，让大家亲身见证大声独有的舞台魅力和幽默感！

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