为Super Junior与E.L.F.所写！Super Junior东海&韦礼安合唱华语歌〈最好的朋友〉

「韩流帝王」暨「台湾灶咖男团」Super Junior成员东海，继去年亲自创作并与Super Junior-M成员合唱的华语单曲〈约定〉之后，和台湾歌手韦礼安合作全新华语单曲〈最好的朋友〉。

几日前韦礼安与唱片公司台湾索尼宣布和Super Junior东海合作后，便引发热烈讨论，因为两人曾「撞脸」。合唱的华语歌〈最好的朋友〉台湾时间今（22）日凌晨正式於各串流平台上线，Lyric Video也在稍早公开。



〈最好的朋友〉是由韦礼安所创作，以Super Junior与粉丝E.L.F.之间的情感作为灵感，官方说明「他思考著什么样的主题适合两人时，脑中的灵感来自 SJ 的粉丝名 E.L.F，意指Ever Lasting Friends 永远的朋友，代表歌手和歌迷之间最珍贵无可取代的情感；他觉得非常有意义，所以他将歌曲主题订为『最好的朋友』」，同时代表韦礼安将歌曲送给因音乐合作成为「最好的朋友」的东海。



歌词中「最好的朋友」、「陪伴」、「一起走过」、「蓝色的回忆」、「守候到永久的承诺」……等等关键词都成为触动E.L.F.的元素，底下留言「好感动」、「适合拿来当毕典（毕业典礼）的歌」、「旋律很有感染力」、「终於等到东西海合作」、「前奏旋律很台式的情歌」……等等，不少网友更敲碗韦礼安唱韩语歌，毕竟韦礼安也不是没唱过，过去曾唱过电影《月老》主题曲〈如果可以〉韩语版。



〈最好的朋友〉目前迅速登上iTunes排行榜第一名，可见两位「强强联手」果真力量加乘。而两人所拍的宣传短影音，东海全程华语拍摄，让台湾E.L.F.再见他对此次合作的重视。



另外，东海昨（21）日还有件受到台湾E.L.F.热烈讨论之事，他发了和知名手摇品牌「龟记茗品」饮料合照说：「喝了这个很好喝，本周还要喝。」还写「ad」并加上品牌合作标示，让E.L.F.一度以为他代言龟记了，结果似乎是场乌龙，龟记留言解释「只是送饮料过去」。不过，会不会有反转呢？龟记会藉此找东海代言吗？而东海说的「本周还要喝」是因为本周末26、27日东海在台湾有solo fancon，韦礼安会不当嘉宾惊喜登场也成为E.L.F.所好奇的。



顺带一提，东海Super Junior队友始源昨（21）日也发了则和台湾有关的限时动态，是自己演出的《乔王出任务》台湾宣传招呼影片，最后说了华语「我爱你们，马上见面」。



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