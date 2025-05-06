《厨师的迫降：客家厨房》第二季将来临！原班人马加新成员，网猜少女时代孝渊助阵！

台湾客家电视台与韩国制作公司3Y CORPORATION合作之节目《厨师的迫降：客家厨房》，今（6）日预告第二季会有新成员加入！

今年2月完结的实镜节目《厨师的迫降：客家厨房》，是由Super Junior队长利特领军开设客家餐厅，集结韩国名厨李元日、台湾名演员温升豪、台湾退役桌球国手江宏杰、韩籍在台YouTuber「韩国女生Judy」（酒帝），以及台籍韩团女爱豆tripleS Nien（许念慈），把客家厨房从苗栗客家庄开到韩国去。9集播出以来受到相当多好评，末集利特与李元日、Nien就已约定好第二季还要同行，虽尚未知「迫降」的新地点。



《厨师的迫降：客家厨房》昨（5）日便宣布第二季「Coming Soon」，今日再透露班底扩增，原班人马外再加两人！从文字提示加上剪影看起来是多了两名女班底，「超级男团队长」应指利特，「拜托冰箱名厨」则是李元日，那么新加入的就是「女团教科书舞担」与「黑白大厨新星」，前者很快有网友猜测是少女时代孝渊或俞利（Yuri），也有人笑说称号听起来像SHINee Key或利特Super Junior队友希澈，因为两人在各大综艺上什么女团舞都难不倒！



▼孝渊



▼俞利



▼Key



▼希澈



「黑白大厨新星」若照剪影是女主厨，那么相当有可能是「港点女王」郑智善。郑智善师从中华料理名厨李连福，师徒俩可说和台湾很有渊源。李连福本身有过中华民国国籍也当过中华民国驻韩大使馆主厨，他和郑智善相当喜爱来台湾享用料理，师徒曾一同来过。郑智善今年甚至在台湾签了经纪人，剪影左三颇有她的影子，且郑智善之前来台湾也认识了班底Judy。

不过，也有人猜「黑白大厨新星」是「生意天才赵老板」赵瑞亨，剪影右三，左三推测是孝渊。各种猜测组合你们觉得呢？正式消息还是得等《厨师的迫降：客家厨房》宣布。



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