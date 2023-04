《PEAK TIME》决赛感人时刻：团魂大爆发B.A.P大贤现身X1也帮李翰洁拉票，特别舞台合唱逼哭人

《PEAK TIME》19日播出决赛后落幕,不晓得还有没有人沉浸在节目带来的感动呢?以下整理TOP6感言之外的决赛感人时刻!

*TOP6各队感言整理:《PEAK TIME》决赛全员感言,「兼差男团」VANNER不负众望夺冠!台上台下都泪流满面‎

团魂大爆发

决赛除了舞台之外,还播出TOP6各队事先录制的花絮,除了最年轻也最新的两团8点DKB和13点BAE173是「见老板」之外,其他都展现团魂和原队友合体。

24点文钟业找来B.A.P队友郑大贤,两人一合体就齐喊口号「我们是B.A.P Yes, sir」,相信有不少BABY因此涌上情绪吧!他们和24点还一起看了钟业徵选时单独跳B.A.P〈One Shot〉的画面。不仅如此,文钟业在决赛开场选唱的是B.A.P出道曲〈Warrior〉,还可看见台下有粉丝BABY拿著B.A.P兔子手灯。



大贤解释原有意愿参与,但因为各家经纪公司不同且行程也配合不了所以作罢,不过他仍关注著钟业的表演,先前‎钟业在《ELLE》采访也提过服役中的永才也关心著他。有趣的是,大贤和钟业24点的队友GON是军中同袍,两个人还一起在军中演过知名音乐剧《梅萨之歌》。



B.A.P是小小合体,20点M.O.N.T和7点MASC就算是完整体合体了。M.O.N.T队长Narachan因为服役中未能参与《PEAK TIME》,M.O.N.T才变成BITSAEON与RODA两人体出击,他们在决赛节目内容才少见的在萤光幕前三人合体,很可惜观众没能看见他们合体高歌,因为他们想在KTV开唱却点不到自己的歌。



MASC熙宰月初被邀请替韩国职棒韩华鹰主场开幕战演唱爱国歌,他便找队友IREAH、原队长禹秀和原忙内文奉(文奉现为DIGNITY的LUO,也就是《PEAK TIME》1点)壮胆前往。四人团聚时刻聊了不少《PEAK TIME》,包括比赛中忆起拆团落泪,以及参赛的契机。原来熙宰完全不知道LUO其实也有遗憾,原来MASC会参赛是禹秀的提议,只不过LUO准备以新团出道了,而禹秀也突然有许多事务无法参与,最后才变成熙宰与IREAH两人出战。



除了以上这些,还有一些台面下的团魂,是13点BAE173李翰洁曾组过的X1,还有24点熙都的B.I.G。

李翰洁在以BAE173成员出道前,曾挑战《PRODUCE X 101》成功以X1一员出道,很可惜X1最后因节目造假风波,短短几个月便宣告解散,成为成员与粉丝心中的痛。虽然X1解散了,但成员间还保有情谊,金曜汉就曾在IG限时动态晒过收看李翰洁表演的证明,说他Dance C的表演太帅气、祝福他继续撕裂舞台。



在《PEAK TIME》决赛这天,李垠尚还在泡泡里秀出《PEAK TIME》简讯投BAE173的方式,金宇硕也在限时动态替BAE173的简讯投票拉票。X1这团魂让不少粉丝涌起情绪,相关讨论文在Theqoo论坛登上了热门,大家都感动不已表示很想念X1,也祝福成员们未来一定要幸福。



而接下来这个恐怕是最引人不舍且伤感的了,也就是24点熙所属的B.I.G。B.I.G虽然2014年成团至今没有解散,但成员经常征战各大选秀节目孤身奋战,上一次回归还是2021年底的事了。熙都除了参加过《The Unit》选秀,最近还只身投入《PEAK TIME》。节目在决赛这天两度播出了他赛前徵选时哽咽的画面,制作组仅要求他以B.I.G的方式打招呼,他却突然涌上情绪落泪,原因是「以前团体打招呼都有队长哥哥喊口号」,他当下觉得自己身后没有靠山只有悬崖。



虽然熙都在《PEAK TIME》一个人,但B.I.G队友们肯定还默默支持著他吧!如队友镇奭就在决赛当天上传简讯投票画面,tag了熙都告诉他他「太帅了」。



淘汰队伍特别舞台有应援

也许因为一次合汰式淘汰的队伍各有行程规划,所以决赛特别舞台只有两组21点24K与18点BDC,但这两个舞台精彩又动人。先是24K,节目先播出了他们遭淘汰时时宇从棚内哭到棚外,林灿坦承被淘汰之后队内气氛很低迷,直到收到节目组邀请再站上舞台。



而BDC金时勲在淘汰时,喷泪之余还能向JTBC喊话邀他到《团结才能踢》踢球,那画面肯定让许多观众印象深刻吧?他们表示遭淘汰后,看见粉丝观看第三回合(3R)演出却没能看见他们,他们感到很抱歉,但幸好有特别舞台弥补遗憾。



24K与BDC分别演唱了3R没能表演的歌曲〈STEP BY STEP〉与〈Thunder (Urr)〉,演唱过程能清楚的听见台下传来应援声,一次又一次「Step by step」,还有「呜哩哩哐哐」(轰隆隆哐哐),连不在现场只在家里看萤幕的观众都动容不已!许多观众亦肯定两个团体的新蜕变,认为他们在没压力之下表现得非常好,两首歌也像是替他们量身打造般适合。



特别舞台各队Vocal合唱

评审Tiffany特别打造了一首歌〈NXT2U〉送给《PEAK TIME》,让二次合汰式被淘汰的队伍也有特别舞台,是2点NTX泂鎭、允赫与RAWHYUN,还有14点孙准亨、崔峻晟与李津宇,以及15点BLK泰彬与一景。由於穿了粉色系服装,他们被现场观众昵称是「8PINK」。



孙准亨:「真的是最后一首歌了,有著与众不同的意义。」Tiffany:「这是你们唱给彼此内容的歌,而粉丝也能从歌曲中得到力量,『只要你在我身边,我就能继续走下去,这一路走来根本不算什么,现在才开始』。」



「无论遇到什么事,我都不会受伤/If I'm standing next to you I know that/黯淡的事物也会变得明亮/If I'm standing next to you,记住了……」舞台后方萤幕最后还秀出《PEAK TIME》各队原团名,现场尖叫连连……舞台结束后播出的回顾更是惹人热泪盈眶。



《PEAK TIME》虽然落幕了,但5月在韩国还有巡回演唱会,各队想必也要开始回归团队准备回归了吧!就像他们说的,结束《PEAK TIME》之后才是开始,观众不妨关注他们接下来的发展吧!如9点BLITZERS即将在明日携单曲〈Macarena〉回归,4点BXB近日也拍了3R歌曲〈HOLA!〉MV。



