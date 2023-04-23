《PEAK TIME》决赛感人时刻：团魂大爆发B.A.P大贤现身X1也帮李翰洁拉票，特别舞台合唱逼哭人

《PEAK TIME》19日播出决赛后落幕，不晓得还有没有人沉浸在节目带来的感动呢？以下整理TOP6感言之外的决赛感人时刻！

*TOP6各队感言整理：《PEAK TIME》决赛全员感言，「兼差男团」VANNER不负众望夺冠！台上台下都泪流满面‎

团魂大爆发

决赛除了舞台之外，还播出TOP6各队事先录制的花絮，除了最年轻也最新的两团8点DKB和13点BAE173是「见老板」之外，其他都展现团魂和原队友合体。

24点文钟业找来B.A.P队友郑大贤，两人一合体就齐喊口号「我们是B.A.P Yes, sir」，相信有不少BABY因此涌上情绪吧！他们和24点还一起看了钟业徵选时单独跳B.A.P〈One Shot〉的画面。不仅如此，文钟业在决赛开场选唱的是B.A.P出道曲〈Warrior〉，还可看见台下有粉丝BABY拿著B.A.P兔子手灯。



大贤解释原有意愿参与，但因为各家经纪公司不同且行程也配合不了所以作罢，不过他仍关注著钟业的表演，先前‎钟业在《ELLE》采访也提过服役中的永才也关心著他。有趣的是，大贤和钟业24点的队友GON是军中同袍，两个人还一起在军中演过知名音乐剧《梅萨之歌》。



B.A.P是小小合体，20点M.O.N.T和7点MASC就算是完整体合体了。M.O.N.T队长Narachan因为服役中未能参与《PEAK TIME》，M.O.N.T才变成BITSAEON与RODA两人体出击，他们在决赛节目内容才少见的在萤光幕前三人合体，很可惜观众没能看见他们合体高歌，因为他们想在KTV开唱却点不到自己的歌。



MASC熙宰月初被邀请替韩国职棒韩华鹰主场开幕战演唱爱国歌，他便找队友IREAH、原队长禹秀和原忙内文奉（文奉现为DIGNITY的LUO，也就是《PEAK TIME》1点）壮胆前往。四人团聚时刻聊了不少《PEAK TIME》，包括比赛中忆起拆团落泪，以及参赛的契机。原来熙宰完全不知道LUO其实也有遗憾，原来MASC会参赛是禹秀的提议，只不过LUO准备以新团出道了，而禹秀也突然有许多事务无法参与，最后才变成熙宰与IREAH两人出战。



除了以上这些，还有一些台面下的团魂，是13点BAE173李翰洁曾组过的X1，还有24点熙都的B.I.G。

李翰洁在以BAE173成员出道前，曾挑战《PRODUCE X 101》成功以X1一员出道，很可惜X1最后因节目造假风波，短短几个月便宣告解散，成为成员与粉丝心中的痛。虽然X1解散了，但成员间还保有情谊，金曜汉就曾在IG限时动态晒过收看李翰洁表演的证明，说他Dance C的表演太帅气、祝福他继续撕裂舞台。



在《PEAK TIME》决赛这天，李垠尚还在泡泡里秀出《PEAK TIME》简讯投BAE173的方式，金宇硕也在限时动态替BAE173的简讯投票拉票。X1这团魂让不少粉丝涌起情绪，相关讨论文在Theqoo论坛登上了热门，大家都感动不已表示很想念X1，也祝福成员们未来一定要幸福。



而接下来这个恐怕是最引人不舍且伤感的了，也就是24点熙所属的B.I.G。B.I.G虽然2014年成团至今没有解散，但成员经常征战各大选秀节目孤身奋战，上一次回归还是2021年底的事了。熙都除了参加过《The Unit》选秀，最近还只身投入《PEAK TIME》。节目在决赛这天两度播出了他赛前徵选时哽咽的画面，制作组仅要求他以B.I.G的方式打招呼，他却突然涌上情绪落泪，原因是「以前团体打招呼都有队长哥哥喊口号」，他当下觉得自己身后没有靠山只有悬崖。



虽然熙都在《PEAK TIME》一个人，但B.I.G队友们肯定还默默支持著他吧！如队友镇奭就在决赛当天上传简讯投票画面，tag了熙都告诉他他「太帅了」。



淘汰队伍特别舞台有应援

也许因为一次合汰式淘汰的队伍各有行程规划，所以决赛特别舞台只有两组21点24K与18点BDC，但这两个舞台精彩又动人。先是24K，节目先播出了他们遭淘汰时时宇从棚内哭到棚外，林灿坦承被淘汰之后队内气氛很低迷，直到收到节目组邀请再站上舞台。



而BDC金时勲在淘汰时，喷泪之余还能向JTBC喊话邀他到《团结才能踢》踢球，那画面肯定让许多观众印象深刻吧？他们表示遭淘汰后，看见粉丝观看第三回合（3R）演出却没能看见他们，他们感到很抱歉，但幸好有特别舞台弥补遗憾。



24K与BDC分别演唱了3R没能表演的歌曲〈STEP BY STEP〉与〈Thunder (Urr)〉，演唱过程能清楚的听见台下传来应援声，一次又一次「Step by step」，还有「呜哩哩哐哐」（轰隆隆哐哐），连不在现场只在家里看萤幕的观众都动容不已！许多观众亦肯定两个团体的新蜕变，认为他们在没压力之下表现得非常好，两首歌也像是替他们量身打造般适合。



特别舞台各队Vocal合唱

评审Tiffany特别打造了一首歌〈NXT2U〉送给《PEAK TIME》，让二次合汰式被淘汰的队伍也有特别舞台，是2点NTX泂鎭、允赫与RAWHYUN，还有14点孙准亨、崔峻晟与李津宇，以及15点BLK泰彬与一景。由於穿了粉色系服装，他们被现场观众昵称是「8PINK」。



孙准亨：「真的是最后一首歌了，有著与众不同的意义。」Tiffany：「这是你们唱给彼此内容的歌，而粉丝也能从歌曲中得到力量，『只要你在我身边，我就能继续走下去，这一路走来根本不算什么，现在才开始』。」



「无论遇到什么事，我都不会受伤／If I'm standing next to you I know that／黯淡的事物也会变得明亮／If I'm standing next to you，记住了……」舞台后方萤幕最后还秀出《PEAK TIME》各队原团名，现场尖叫连连……舞台结束后播出的回顾更是惹人热泪盈眶。



《PEAK TIME》虽然落幕了，但5月在韩国还有巡回演唱会，各队想必也要开始回归团队准备回归了吧！就像他们说的，结束《PEAK TIME》之后才是开始，观众不妨关注他们接下来的发展吧！如9点BLITZERS即将在明日携单曲〈Macarena〉回归，4点BXB近日也拍了3R歌曲〈HOLA!〉MV。



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