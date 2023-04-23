《换乘恋爱2》贤圭家究竟多有钱？ 23亿巨款「夹书里」不慎丢掉，为寻回翻遍垃圾场

因《换乘恋爱2》大获人气的贤圭近日做客网络综艺《Shocking Liar》，透露几年前曾不小心丢掉家里的23亿韩元本票，令人惊呼这是什么家庭，几十亿巨款居然随随便便夹在书里吗XD

《Shocking Liar》召集50名出演者猜测嘉宾所说是真是假，赢到最后一轮的人可获得500万奖金，EP1首位嘉宾就是去年《换乘恋爱2》的人气男郑贤圭。



贤圭对自己的撒谎能力很有自信，镇定地说：「全家人曾为23亿现金翻遍垃圾场。 因为长辈把事业资金夹在书中间保管，不小心丢掉了。」



这个数字很夸张的描述居然是真实发生过的事，而且丢掉巨款的就是贤圭本人！

不过好在遗失的是银行本票，经过很长一段处理流程后最终还是拿回了钱。 贤圭还提供了当时的挂失申请书，上面清楚写著：「2017年某时於某公寓垃圾回收场遗失23张面额为1亿元的银行本票。」



对於这段「熊孩子」历史，贤圭倒是十分看得开，节目中对当年的自己说：「人生在世这样也有可能嘛，不是你的错，没关系的。」



早前贤圭曾在另一档网综《带轮子的嘴3》透露全家都是学霸，从爷爷、奶奶到爸爸都是首尔大学毕业。 当时就有网友猜贤圭家境应该不一般，因为祖父母的年代能够读首尔大不是很有钱就是很有地位，这下更印证大家的猜测了XD



韩网友表示震惊又羡慕：「好羡慕啊，居然有23亿可丢」、「什么家庭会把23亿随便夹在书里？」 、「书里都夹著23亿，存摺里该有多少啊kkk」、「就算是23万我也会把附近垃圾场都翻个遍」、「这不是金汤匙，是钻石汤匙」、「他可是住在富人区都拥有『富人贤圭』这个外号啊」、「好惊险」、「只是听著都感觉后脑勺发凉」、「幸好是不能随便用的本票」、「羡慕海恩」、「 23亿是一方面，能让他淡定说出没关系的家庭氛围也好棒」、「我的梦想是中乐透10亿，现在看来这梦想好朴素」、「又高又帅又有钱又聪明，上辈子是李舜臣将军吗」。



▽来看贤圭的「真实vs谎言」，你能猜对多少呢？



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