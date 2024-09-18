少女时代秀英终於要solo了！惹哭Tiffany又惹哭孝渊，Tiffany：像看到12岁的你

少女时代秀英正准备在日本solo出道，日前她做客队友孝渊的YouTube节目，两人聊著聊著还一度落泪呢！

秀英和孝渊聊了很多回忆，包括练习生时期对成员们的第一印象、曾想加上俞利推出小分队「SHY」但没成功（不过秀英还补充说如果真的推出，又不能不带上润娥，团名会变SHYY），还有17周年聚会。聊著聊著，双方还互相抓包对方曾偷约其他成员没约自己呢！



孝渊问秀英solo专辑制作的怎么样了，秀英表示会录好音会发给她听，孝渊问自己是不是第一人差点又嫉妒了，但秀英说第一人是Tiffany，Tiffany还哭了，孝渊一听就开始也想哭了。秀英说Tiffany特地打视讯电话，说感受到了秀英的用心，还想起秀英12岁的模样。



秀英接著说自己过去听Tiffany美国洛杉矶第一次solo演唱会时也是一样的心情，开场时Tiffany父母没哭她倒哭了，「我们共享、了解彼此的成长时期，如果有成员做了不一样的发展的话，都能感受对方不断在进步。」两人双双落泪。



秀英也提及自己对孝渊走上DJ之路佩服又赞叹，本来还以为孝渊只是随便玩玩，结果非常认真学还当上大型品牌活动DJ，现在为她感到非常骄傲，她的精神更感染了自己。



看两人谈天，粉丝SONE留言「两位的故事从练习生时期开始已经25年了……呜呜眼泪流出来了」、「现在也能证明我们当时相爱的理由，是了不起的帅气组合啊，少女时代最棒」、「少女时代真的很帅，虽然每个人都很优秀，但依旧对自己是少女时代成员感到自豪」……等等，也有人许愿SHYY真的能出道呢！

▼完整节目（有2集满满内容！）



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