原来SJ今年合体有内幕：突然的计划，不做就会被骂！少时Tiffany很有计划性银赫想拉来SJ群

Super Junior-D&E（东海、银赫）YouTube节目《要来这边吗》第一季第一个嘉宾找少女时代太妍，第二季找来少女时代秀英！没想到聊少女时代合体新计划，却扯出Super Junior今年合体内幕！

秀英做客不仅聊到个人生涯进程，也聊到前阵子Tiffany生日暨少女时代17周年合体之事，银赫便好奇她们有无聊到新专辑计画，秀英否认，倒说相处的时光很宝贵，若要讨论专辑会想再另外找时间，而更早的时候她也想过合体巡演，无奈成员们各自行程难调整。

听到这，银赫就说Super Junior（SJ）的方式是提前要成员都空下某几个月，东海跟著爆料SJ本来只约好20周年计划，今年是要休息的，「不知从哪蹦出一张专辑」，银赫也说今年是要养精蓄锐准备明年的，结果专辑默默地开始制作了，当SM娱乐开口问D&E啥时有空，他们就在空档的6～8月开始SJ活动了，专辑之外还巡回演出了。



东海继续补充如果有突如其来的新企划，其他团体可能说不会做就真的不会做，但他们不一样：「我们一直说『不要！不要！不要！』但已经一边在做了！」秀英就说少女时代正是不会做突如其来企划的团，银赫感叹少女时代很果断，接著和东海坦承无论如何还是会做的真正原因：不做的话会被骂！自我约束，想到自己如果脱离就会被骂。



秀英问SJ有没有统合意见的人，东海否认，说少女时代就是靠Tiffany，Tiffany的招式就是订个截止日，要大家在某个时间点前汇整好自己的意见，过了时间就没有发言权了！东海也认证，表示Tiffany常常主导专辑概念并和Kenzie（作曲家）讨论，社群经营也很有一套，银赫听著听著都想拉Tiffany进Super Junior群组了，甚至决定好第三季首个嘉宾就是Tiffany！



秀英和D&E，少女时代和Super Junior果然「很好聊」毫无冷场，期待第三季真的找来Tiffany再次碰出火花呢！还有还有，D&E答应帮秀英编10月新歌 Challenge专用简易舞蹈，期待成果与双方Challenge影片产出！



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