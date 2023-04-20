【《PEAK TIME》決賽全員感言】「兼差男團」VANNER不負眾望奪冠！台上台下都淚流滿面

VANNER：「在最閃耀之前，我們會竭盡全力。」♥

《PEAK TIME》韓國時間昨晚到今晨，直播播出了最終舞台與投票優勝結果，最後由「兼差男團」VANNER不負眾望拿下冠軍。以下除了冠軍感言還包含所有隊伍感言及決賽舞台：

冠軍－VANNER

一宣布VANNER拿下冠軍，VANNER不僅成員彼此之間，其他隊成員也擁上來替他們開心。慧成淚流滿面感謝投票給予他們的所有人，還有紛絲、台下成員的父母、《Peak Time》製作組，鏡頭照到台下粉絲與VANNER成員父母都落淚。慧成也不忘一同奮戰的所有參賽者們：「不只有我們，所有愛豆都很厲害，希望大家能多多支持。」



而AHXIAN則是紅著眼眶哽咽的說：「我們這些孩子終於能夠盡孝道了，覺得非常光榮，非常非常感謝這些年一直等待著VANNER的父母們。」和慧成一樣，AHXIAN同樣提到了節目所有參賽者：「在《PEAK TIME》最重要的是，遇到了很帥氣又有個性的朋友們，我覺得是最大的禮物。」「我們不是憑一己之力才能在這裡與大家相遇，在最閃耀之前，我們會竭盡全力」。



▼宣布冠軍時刻、VANNER冠軍感言與決賽舞台



亞軍－MASC

熙宰首先表達能與實力的堅強的VANNER一同成為冠軍候選，已經是奇蹟了，而在《PEAK TIME》的每個瞬間也都是奇蹟，他還說：「我和IREAH在疲累、迷茫的時候，都有信任我們的《PEAK TIME》製作組、指導我們的評審、MC，還有為我們應援的許多參賽者、家人朋友們，創造奇蹟的粉絲們，再次感謝大家。《PEAK TIME》雖然結束了，但對我和IREAH才是開始，請為將以新的起點、新的面貌出發的我們加油。再一次感謝給予我們勇氣的《PEAK TIME》。」



IREAH則說：「我們作為歌手活動時候，沒有什麼能讓我們自豪的舞台或唱片，但能這樣擁有自己的舞台、自己的歌曲，要向給予我們機會的製作組與工作人員、創造一切美好的評審說聲感謝。」同樣感謝了其他參賽者們表達相處很幸福，亦感謝在音樂之路支持他與熙宰的家人們，最後感謝粉絲、向粉絲喊話未來的音樂之路也要長長久久一起走下去。



▼熙宰在IG發文，文末寫道：「熙宰和IREAH的Peak Time（巔峰時段）因為還沒有到來，請為我們新的開始加油。」



▼MASC亞軍感言與決賽舞台



第三名－24點（前XENO-T金丙周、B.A.P文鐘業、B.I.G熙都、ARGON GON）

隊長文鐘業感謝替他們投票的觀眾與粉絲，「其實（我們）四人都是隻身出來挑戰的，不是很容易的挑戰，但這個挑戰讓我們不愧對自己還閃耀光芒，要非常感謝《PEAK TIME》。」也感謝決賽歌曲製作人朴載範讓他們完成了夢一般的舞台。最後表示：「我們將以這次挑戰作為跳板，成為努力不懈奔跑的24點。」



第四名－DKB

隊長D1首先表示能進到TOP 6甚至是拿下第四名，要感謝強大的粉絲們，也感謝1點到24點所有參賽者、評審，以及不可或缺的製作組，為製造美好回憶的所有人道謝。「曾說過要當不愧對DKB粉絲、要讓粉絲引以為傲的歌手，直到現在才覺得有些自滿，以後會努力成為讓大家更驕傲的DKB，」D1更提到他們在生存舞台發下的願景：「我們會成為飛得更高更遠的DKB。」



▼DKB IG感謝給予「8點」厚愛的粉絲們，文末寫下：「像飛翔的鳥兒再次穿梭於天際，DKB在此向大家問好，請大家多多期待。」



▼DKB與24點感言、決賽舞台



第五名－BAE173

隊長翰潔覺得無論排名為何，能走到這裡已經很幸福了，已經完成了許許多多幸福的舞台，也讚揚直到決賽都很用心的成員們，為他們驕傲也覺得很帥氣，最後感謝所有參賽者、評審、工作人員，表示會展現出更努力的BAE173。不過，翰潔被身旁J-MIN提醒，才想起來要感謝粉絲。



第六名－M.O.N.T

BITSAEON表達能闖入TOP 6站在決賽舞台，和那麼多帥氣的人一起走過來就已經很幸福了，很感謝所有支持他的人們，還有工作人員、其他參賽者、評審們，更表達：「有那麼多人的幫忙才能變成可能，從現在才是開始，我們M.O.N.T會以更長遠的目標更加努力。」



▼M.O.N.T與BAE173感言、決賽舞台



雖然《PEAK TIME》節目正式結束，但TOP 6將展開巡迴演出，觀眾除了可以參與演唱會外。也可以密切關注所有選手接下來的回歸活動。

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