梁世灿更喜欢哪一个节目呢？加入第七年的《Running Man》VS《没有数学的修学旅行》新节目的核心成员

点进文章前，大家先留言猜猜看 #梁世灿 会选《RM》还是《数修行》呢？

由担任过热门节目《Running Man》宝弼PD所策划的全新节目《没有数学的修学旅行》，将各领域的男明星集合在一起，有李龙真、梁世灿、Crush、ZICO、EXO D.O.、Jannabi崔政勋等人展开全新的旅程。



*节目宗旨是将６位如脱缰野马般的男人聚在一起，展现专属於他们的浪漫和独特性格，制作出无压力、没有数学且无知识性质的综艺节目，让观众们笑声不断。

在二选一的环节中，宝弼PD向梁世灿提问「更喜欢哪一个节目呢？」，是Ａ选项的《没有数学的修学旅行》，还是Ｂ选项的《Running Man》呢？让梁世灿陷入了苦思。



▼抉择影片，最喜欢的节目RMvs.数修行 世灿的选择是…？



其他五位成员也要猜梁世灿会选择哪一个，PD也强调成员们不可以生气喔！（说这句话时，似乎是预想到了世灿会选《Running Man》）



最终，梁世灿选择了Ｂ《Running Man》！而ZICO和D.O.则举了Ａ，瞬间表情黯淡，似乎觉得被背叛了～！XDDD



梁世灿说出选《Running Man》的理由，新节目毕竟是在试水温的阶段，《RM》是已经领了好几年薪水的地方，他当然会选择《RM》，视他为珍宝！（真的是很有道理耶～XD）

那么你猜中了吗～？

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