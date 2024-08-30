【韩网热门】用奇妙方式使用付费沟通app的偶像

这位偶像就是前B.A.P成员、现「方容国&郑大贤&刘永才&文钟业」成员方容国XD（团名真的有这么长）

SBS电视台最近在企划全新综艺《世上竟有这种偶像》，号召广大网友推荐别具一格的奇妙偶像。有人推荐方容国，理由是「他会把当天的社会新闻总结成一页纸长度分享给粉丝……感觉好像花5000韩元订阅报纸」。

方容国先是询问如何在不引起版权等问题的前提下分享新闻，因为app是付费平台、直接分享新闻link可能被视作商业行为，所以方容国最终决定把读过的新闻用自己的话重新写出来并注明来源，再通过app传给所有订阅粉丝。



方容国分享的新闻包括：食品包装上的营养成分可能与实际不同、电商Tmon和Wemakeprice纠纷最新动态、美国大选近况等等，有时还会在新闻结尾加上一句点评，例如巴黎奥运会桌球国家队晋级情况（祝贺+加油）、夏季戏水事故主因「酒后游泳」（叮嘱喝酒的危险）、 全球最高龄者过世（为故人祈福）、最新贷款政策（与我无关）、大韩通运明年开始全年无休配送（津津有味）、中国长城开通无人机外卖服务（真的吗？ ）等等。

重点：不是直接复制卡片新闻，而是亲自阅读新闻并总结后分享给粉丝。 据说他还试过写每个月的newsletter……这是我第一次看到这样使用付费沟通app的偶像。



팬들한테 오늘의 사회 뉴스 한 페이지로 요약해주는 B.A.P 방용국 오라버니... 5000원 주고 신문 구독한 것 같은 이 느낌 https://t.co/4vG2UK4skh pic.twitter.com/CW3xMOvaPE — 사단 (@bapjool) August 29, 2024

韩国网友评论：

1. 意外地很有养分耶？

2. 好像新闻精选bot啊kkk

3. 每则新闻之后附上的个人感受真的超可爱kkk

4. 总结得又有内容又有趣，文字表述能力非常优秀，可读性极强

5. 一看就是经常读新闻、做过很多练习

6. 彷佛能听到主播的声音kkk

7. 好像那种早上会读新闻叫你起床的闹钟

8. 他真的好认真

9. 想到他是为了粉丝特地重写出来，有些感动

10. 内容涵盖也很全面kkk

11. 好感提升

12. 真正让我有好感的点是首先询问直接分享新闻会不会有问题

13. 哇我也想订阅他的newsletter

14. 第一次产生订阅偶像的念头

15. 有点……像是年纪稍大的叔叔呢……kkk「侄子们啊要聪明地过好生活哦！」

16. 爸...

17. 差点以为是我娘家人的聊天室kkk

18. 我很认真地读完了，获得了之前不知道的资讯，谢谢容国

19. 方容国真的和从前一样，好帅气kkk

20. 拜托让他上SBS新综艺吧！

出处：https://theqoo.net/hot/3383837851

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