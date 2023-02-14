他们出生於1980年，而且都即将有新作品！很难不沦陷的40代男神魅力～

郑星一、金南佶、曹承佑、曹政奭…每一位演员都好喜欢！

说到「40代男神」，不晓得各位会想到谁呢？盘点1980年出生、今年（2023年）43岁的四位男演员，他们将接力出现在小萤幕上，爱大叔的小编可说是非常期待与兴奋了！

▲郑星一：

因出演‎《黑暗荣耀》‎河度领一角，大大打开知名度，近期还通过tvN综艺节目‎《刘QUIZ ON THE BLOCK》‎与刘在锡见面。《黑暗荣耀》‎第2部‎将於下月（3月）10日公开，剧情将描述郑星一饰演的河度领这个角色的坠落与转变。

▲金南佶：

金南佶去年底以《读取恶心的人们》（《解读恶之心的人们》）获得「2022 SBS演技大赏」之「‎大赏‎」，其主演的‎《Island》第2部‎则将於本月（2月）24日公开。待播剧有Netflix‎《盗贼：刀之声》‎，近期还收到动作剧‎《EXECUTION》出演提案。

▲曹承佑：

曹承佑主演的JTBC新漫改剧‎《神圣的离婚》‎将於下月（3月）4日首播，他在剧中饰演从「钢琴家」变身为「专业离婚律师」的申成汉。而他20年前与孙艺真、赵寅成合作的纯爱电影《缘起不灭》‎，4K修复版近期於台湾影院重新上映。

▲曹政奭：

曹政奭於2020年至2021年间主演《机智医生生活》第1季、第2季，去年举行「‎2022曹政奭SHOW ‎」，郑敬淏、金大明、田美都等也到场支持并一起演唱《Aloha》。年底出演‎《刘QUIZ》‎笑谈女儿及老婆，幸福藏不住。而曹政奭有望与申世景合作‎史剧《细作》‎，当时所属社回覆为「积极讨论中」。

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