他们出生於1980年，而且都即将有新作品！很难不沦陷的40代男神魅力～

郑星一、金南佶、曹承佑、曹政奭…每一位演员都好喜欢！
说到「40代男神」，不晓得各位会想到谁呢？盘点1980年出生、今年（2023年）43岁的四位男演员，他们将接力出现在小萤幕上，爱大叔的小编可说是非常期待与兴奋了！
▲郑星一：
因出演《黑暗荣耀》河度领一角，大大打开知名度，近期还通过tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》与刘在锡见面。《黑暗荣耀》第2部将於下月（3月）10日公开，剧情将描述郑星一饰演的河度领这个角色的坠落与转变。
▲金南佶：
金南佶去年底以《读取恶心的人们》（《解读恶之心的人们》）获得「2022 SBS演技大赏」之「大赏」，其主演的《Island》第2部则将於本月（2月）24日公开。待播剧有Netflix《盗贼：刀之声》，近期还收到动作剧《EXECUTION》出演提案。
▲曹承佑：
曹承佑主演的JTBC新漫改剧《神圣的离婚》将於下月（3月）4日首播，他在剧中饰演从「钢琴家」变身为「专业离婚律师」的申成汉。而他20年前与孙艺真、赵寅成合作的纯爱电影《缘起不灭》，4K修复版近期於台湾影院重新上映。
▲曹政奭：
曹政奭於2020年至2021年间主演《机智医生生活》第1季、第2季，去年举行「2022曹政奭SHOW 」，郑敬淏、金大明、田美都等也到场支持并一起演唱《Aloha》。年底出演《刘QUIZ》笑谈女儿及老婆，幸福藏不住。而曹政奭有望与申世景合作史剧《细作》，当时所属社回覆为「积极讨论中」。
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