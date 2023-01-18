Netflix今年推15部韓劇：《黑暗榮耀》Part 2→《Sweet Home 2》，還有超多新劇上線！

2023年的Netflix，又有一大波韓劇要播出！

◆《戀愛大戰》

主演：金玉彬、劉泰伍、金智勛、高媛熙

上線時間：2月10日

劇情簡介：《戀愛大戰》是一部浪漫喜劇，講述了不想輸給任何男人的女人和對所有女人抱著懷疑態度的男人之間如同戰爭一樣的羅曼史。



◆《黑暗榮耀》Part 2

主演：宋慧喬、李到晛、林智妍、廉惠蘭、鄭成日、朴成勳

上線日期：3月

劇情簡介：Part1中，同珢（宋慧喬 飾）在準備了十多年後重新站在了曾經霸凌過自己的同學面前，這一次再也不會放過他們。 同珢有條不紊地實施著復仇計畫，慢慢接近老同學的家人、朋友，試圖一一擊破。



◆《獵犬們》

主演：禹棹奐、李相二、朴誠雄

上線日期：2023年第二季度

劇情簡介：改編自同名人氣網路漫畫，主要講述了因債務而糾纏在一起，踏入高利貸世界之後又捲入巨大勢力中，由此試圖擺脫債務的三個男人之間的故事。



◆《Celebrity》

主演：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥、李東健、全烋星

上線日期：2023年第二季度

劇情簡介：講述了在極度殘酷和迷人的名人世界里，靠著名的氣變現的他們為了保持名氣和與新人鬥爭的一系列故事。 此劇一共12集，通過網紅時代的背景，了解那些鏡頭后喧囂、痛苦、恐懼、慾望的驚悚世界。



◆《Queen Maker》

主演：金喜愛、文素利

上線日期：2023年第二季度

劇情簡介：講述兩名女性投身政治的故事，大企業戰略企劃室室長「黃道熙」最擅長打造人設，她決心將被稱為「正義犀牛」的人權律師「吳承淑」打造成首爾市市長，兩個女人之間的「Womance」（Woman+Romance）就此展開。



◆《快遞司機》

主演：金宇彬、宋承憲、李絮

上線日期：2023年第二季度

劇情簡介：劇改編自同名網路漫畫，以大氣層受到嚴重污染的未來為背景，講述了人們只能用快遞傳達才能生活下來的故事，在這樣的社會之中「快遞司機」成為了特別的存在。



◆《走進你的時間》

主演：安孝燮、全汝彬

上線日期：2023年第三季度

劇情簡介：改編自臺灣超人氣電視劇《想見你》，講述了思念一年前離開世界的男朋友的俊熙命運般從2023年回到1998年， 遇到和男友長得一模一樣的時憲，發生的穿越愛情故事。



◆《盜賊：刀之聲》

主演：金南佶、徐玄、劉宰明、李賢旭、李浩貞、

上線日期：2023年第三季度

劇情簡介：電視劇以1920年為背景，講述了擁有不同故事的人物在間島相遇，他們為了守護家園而團結在一起的故事。



◆《D.P.：逃兵追緝令2》

主演：丁海寅、具教煥、金成鈞、孫錫久

上線日期：2023年第三季度

劇情簡介：《D.P.》原班人馬重磅回歸，第一季已於2021年8月播出，以追捕逃兵的軍人為題材，講述在軍隊中被逼到逃出軍隊的年輕人們的煩惱故事，第二季將會有全新的角色亮相。



◆《面具女孩》

主演：高賢貞、安在洪、廉惠蘭、NANA

上線日期：2023年第三季度

劇情簡介：改編自同名漫畫，講述了對外貌自卑的上班族金貌美，每晚都會戴上面具在網路上出鏡，隨後捲入意外事件的故事。



◆《京城生物》

主演：朴敘俊、韓韶禧、趙漢哲、魏嘏雋

上線日期：2023年第四季度

劇情簡介：講述關於人類的傷痛和不安，生存和人的尊嚴的故事。 在那個被剝奪主導權，人權，一無所有的年代，為了幸福不惜堵上性命的青春們的京城生物驚悚劇。



◆《Sweet Home 2》

主演：宋江、李陣郁、李施昤、朴珪瑛、鄭振永、吳政世

上線日期：2023年第四季度

劇情簡介：宋江、李陣郁、李施昤和朴珪瑛再次集結，導演李應福表示：「第二季將以新的場所為背景，在第一季裡無法完善的技術細節事項也將會在第二季有進一步的完善」，暗示著整個《Sweet Home》世界觀將更加擴大，視覺特效也將更加驚人。



◆《李斗娜！》

主演：秀智、梁世宗

上線日期：2023年第四季度

劇情簡介：改編自同名網路漫畫，講述了突然退出退出演藝圈的愛豆「李斗娜」，與大一的學弟「李元俊」同住一個屋簷下後發生的羅曼史。



◆《精神病房也會迎來清晨》

主演：朴寶英、延宇振、張東潤

上線日期：2023年第四季度

劇情簡介：改編自同名網路漫畫，同時還融入了真實事件，以女主角、護士鄭時娜的視角來展開，講述在精神病房裡發生的一個個溫暖治癒故事。



◆《末日愚者》

主演：安恩真、劉亞仁

上線日期：2023年第四季度

劇情簡介：改編自日本同名小說，講述了小行星衝撞地球，地球預示會走向世界末日，每個人物經歷絕望和希望等不同情感，與以往末日來臨人們陷入恐慌，尋求生存的劇情不同，這部劇中最後的傻瓜們期待著命運降臨的瞬間......



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