與妻子的故事簡直就是一部電影！劉在錫超投入：「所以見面後就親了嗎」，讓鄭星一超慌張XD

有沒有人和小編一樣？看完這期《劉QUIZ》，馬上搜尋《傷心街角戀人》到底是什麼故事！XD

由宋慧喬等主演的Netflix《黑暗榮耀》PART.1已於去年底（2022年）公開，引發海內、外廣泛討論。PART.2也確定於3月10日上線，而在劇中飾演「惡女」林智妍丈夫的鄭星一，以「‎熟男魅力‎」擄獲許多觀眾的心，更有網友稱他與劉在錫有著「相似臉」。tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作組近期就邀請這位當紅炸子雞出演節目！

兩位主持人幫觀眾們「謀福利」，希望鄭星一可以「劇透」PART.2的內容。鄭星一表示，‎有個角色會墜入深淵，會很絕望、很憤怒。而且接下來的劇情會更加有趣的。除此之外，‎鄭星一也提到自己的成長環境其實非常困苦、貧乏，過程中還哽咽了，令看者揪心。

而現實世界中的鄭星一，早已是「有婦男」，今年（2023年）已經結婚第7年。他緩緩道出與妻子相識、相戀、分離、重逢的故事：網戀3年、現實3年、離別7年、重逢3個月、結婚7年…根本就是一部電影！

在旁邊聽故事的劉在錫也相當投入，聽到鄭星一終於和當時的女友、現在的老婆見面了，於是問：「馬上接吻？」讓鄭星一有夠慌張、笑到不行。

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