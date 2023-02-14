他們出生於1980年，而且都即將有新作品！很難不淪陷的40代男神魅力～

鄭星一、金南佶、曹承佑、曹政奭…每一位演員都好喜歡！

說到「40代男神」，不曉得各位會想到誰呢？盤點1980年出生、今年（2023年）43歲的四位男演員，他們將接力出現在小螢幕上，愛大叔的小編可說是非常期待與興奮了！

▲鄭星一：

因出演‎《黑暗榮耀》‎河度領一角，大大打開知名度，近期還通過tvN綜藝節目‎《劉QUIZ ON THE BLOCK》‎與劉在錫見面。《黑暗榮耀》‎第2部‎將於下月（3月）10日公開，劇情將描述鄭星一飾演的河度領這個角色的墜落與轉變。

▲金南佶：

金南佶去年底以《讀取惡心的人們》（《解讀惡之心的人們》）獲得「2022 SBS演技大賞」之「‎大賞‎」，其主演的‎《Island》第2部‎則將於本月（2月）24日公開。待播劇有Netflix‎《盜賊：刀之聲》‎，近期還收到動作劇‎《EXECUTION》出演提案。

▲曹承佑：

曹承佑主演的JTBC新漫改劇‎《神聖的離婚》‎將於下月（3月）4日首播，他在劇中飾演從「鋼琴家」變身為「專業離婚律師」的申成漢。而他20年前與孫藝真、趙寅成合作的純愛電影《緣起不滅》‎，4K修復版近期於臺灣影院重新上映。

▲曹政奭：

曹政奭於2020年至2021年間主演《機智醫生生活》第1季、第2季，去年舉行「‎2022曹政奭SHOW ‎」，鄭敬淏、金大明、田美都等也到場支持並一起演唱《Aloha》。年底出演‎《劉QUIZ》‎笑談女兒及老婆，幸福藏不住。而曹政奭有望與申世景合作‎史劇《細作》‎，當時所屬社回覆為「積極討論中」。

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