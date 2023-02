元祖國民初戀孫藝真自選生涯代表作! 韓粉必看純愛經典《緣起不滅》2月10日4K修復版重新上映

電影《緣起不滅》是韓國大導郭在容繼《我的野蠻女友》後又一自編自導純愛經典!集合女神孫藝真、實力派男神曹承佑、趙寅成共同演出 ,電影故事描述兩個時空下的初戀故事,感動無數觀眾,可說是一生必看愛情經典,適逢電影問世20週年,即將於情人節檔期2月10日全台上映4K修復版。《緣起不滅》也是孫藝真自選心目中生涯代表作品第一名,不管相隔多少年後再看,仍舊深深被故事感動,至今仍歷久彌新。

在西洋情人節即將到來的2月10日,電影《緣起不滅》將以4K修復版重新上映,這也是孫藝真被譽為「國民初戀」的代表作,她本人也選出這部電影為生涯代表作的第一名!片中她分飾母親與女兒兩個角色,但面對愛情有著類似的想法與行動,孫藝真也透露當時因為哭戲的部分相當集中,可能在五天內就拍攝多場哭戲,讓她拍攝起來格外辛苦,因為哭戲可能需要釋放全身的力氣,她幾乎眼淚都流乾了,相當辛苦。



《緣起不滅》中由女兒梓希翻閱著母親的舊書信,了解到母親曾刻骨銘心的初戀故事,演出母親時代的男主角就是以《秘密森林》受到廣大觀眾們喜愛的曹承佑,目前他的新作品《神聖的離婚》也將於下個月開播,以及投入經典音樂劇《歌劇魅影》,演技及唱功一流的他在電視劇、電影、音樂劇發展都成績斐然,更是韓國唯一拿下影帝、視帝、音樂劇最佳男演員獎項,影視三棲的代表性演員。年輕時的曹承佑演出鄉下的孩子,在外人眼中的確與富家女孫藝真格格不入,但他率真的性格吸引著這女孩,兩人總期待著下一次的相見。曹承佑的好友也由又高又帥氣的李己雨飾演,近來李己雨也在李寶英的新劇《代理公司》中飾演一位暖男遊戲公司代表,早在《緣起不滅》中他已有相當出色的表現。



《緣起不滅》裡與女兒梓希發展感情線的是被譽為「長腿歐巴」的男神始祖趙寅成,初出道時以花美男形象風靡全亞洲,不僅擁有帥氣的外型,演技也精湛, 《緣起不滅》中也能看見他青澀帥氣的模樣,主演電視劇《那年冬天,風在吹》、《沒關係,是愛情啊》,及電影《卑劣的街頭》、《逃出摩加迪休》等作品展現趙寅成不同面向的過人演技,今年則將與韓孝周、柳承龍主演的奇幻漫改劇《Moving》,男神的凍齡外貌並沒有太多改變,而他與孫藝真的搭配更是令人賞心悅目。而 《緣起不滅》中就連OST也傳唱多年,一首너에게 난 나에게 넌(Me to You, You to Me)也曾經由《機智醫生生活》的樂團翻唱,熟悉的曲調搭配上兩人在雨中奔跑的名場面,就是 《緣起不滅》令粉絲們最懷念的橋段。



純愛經典《緣起不滅》將於2月10日上映。

