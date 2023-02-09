元祖國民初戀孫藝真自選生涯代表作! 韓粉必看純愛經典《緣起不滅》2月10日4K修復版重新上映

電影《緣起不滅》是韓國大導郭在容繼《我的野蠻女友》後又一自編自導純愛經典！集合女神孫藝真、實力派男神曹承佑、趙寅成共同演出 ，電影故事描述兩個時空下的初戀故事，感動無數觀眾，可說是一生必看愛情經典，適逢電影問世20週年，即將於情人節檔期2月10日全台上映4K修復版。《緣起不滅》也是孫藝真自選心目中生涯代表作品第一名，不管相隔多少年後再看，仍舊深深被故事感動，至今仍歷久彌新。

在西洋情人節即將到來的2月10日，電影《緣起不滅》將以4K修復版重新上映，這也是孫藝真被譽為「國民初戀」的代表作，她本人也選出這部電影為生涯代表作的第一名！片中她分飾母親與女兒兩個角色，但面對愛情有著類似的想法與行動，孫藝真也透露當時因為哭戲的部分相當集中，可能在五天內就拍攝多場哭戲，讓她拍攝起來格外辛苦，因為哭戲可能需要釋放全身的力氣，她幾乎眼淚都流乾了，相當辛苦。



《緣起不滅》中由女兒梓希翻閱著母親的舊書信，了解到母親曾刻骨銘心的初戀故事，演出母親時代的男主角就是以《秘密森林》受到廣大觀眾們喜愛的曹承佑，目前他的新作品《神聖的離婚》也將於下個月開播，以及投入經典音樂劇《歌劇魅影》，演技及唱功一流的他在電視劇、電影、音樂劇發展都成績斐然，更是韓國唯一拿下影帝、視帝、音樂劇最佳男演員獎項，影視三棲的代表性演員。年輕時的曹承佑演出鄉下的孩子，在外人眼中的確與富家女孫藝真格格不入，但他率真的性格吸引著這女孩，兩人總期待著下一次的相見。曹承佑的好友也由又高又帥氣的李己雨飾演，近來李己雨也在李寶英的新劇《代理公司》中飾演一位暖男遊戲公司代表，早在《緣起不滅》中他已有相當出色的表現。



《緣起不滅》裡與女兒梓希發展感情線的是被譽為「長腿歐巴」的男神始祖趙寅成，初出道時以花美男形象風靡全亞洲，不僅擁有帥氣的外型，演技也精湛， 《緣起不滅》中也能看見他青澀帥氣的模樣，主演電視劇《那年冬天，風在吹》、《沒關係，是愛情啊》，及電影《卑劣的街頭》、《逃出摩加迪休》等作品展現趙寅成不同面向的過人演技，今年則將與韓孝周、柳承龍主演的奇幻漫改劇《Moving》，男神的凍齡外貌並沒有太多改變，而他與孫藝真的搭配更是令人賞心悅目。而 《緣起不滅》中就連OST也傳唱多年，一首너에게 난 나에게 넌（Me to You, You to Me）也曾經由《機智醫生生活》的樂團翻唱，熟悉的曲調搭配上兩人在雨中奔跑的名場面，就是 《緣起不滅》令粉絲們最懷念的橋段。



純愛經典《緣起不滅》將於2月10日上映。

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