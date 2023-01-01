「演戲不是為了名氣，讓我領悟時刻保持謙虛」《讀取惡心的人們》金南佶奪大賞感謝反派演員獲讚賞

金南佶在《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）扮演犯罪側寫師「宋河英」（宋霞永），以細膩的表演獲得肯定，雖然未能拿下上半年的百想藝術大賞，但是總算在年末拿下了SBS演技大賞，是繼2019年的《熱血祭司》（熱血司祭）時隔3年再次奪下大賞殊榮。

金南佶奪獎後的誠摯感言受到不少讚賞，他首先坦言《讀取惡心的人們》是年初所播的，又因為主題比較艱澀所以大眾性不足，但很感謝到現在都還沒有忘記《讀取惡心的人們》的觀眾與粉絲。

「這部劇要感謝的人很多，雖然有過迷惘，但就像朴寶藍導演所說的『只想著被害者和他們的家人吧！』當然，在座的演員們已無需多說是最棒的。」金南佶從拍攝的感想引出感謝的話，繼而表達每一部劇都一樣，都是工作人員與演員一起努力下的成果，不過朴寶藍導演和薛伊娜編劇會讓他不斷思考到本質意義，感謝薛伊娜編劇能跳脫原著框架創造出優秀劇本。

由於《讀取惡心的人們》先前已有厲雲、孔聖河與陳善圭獲獎，金南佶藉此機會感謝比較特別的人，第一個就是劇中反派演員們。「《讀取惡心的人們》能夠完成要多虧飾演凶惡罪犯的演員們。因為飾演反派很難，雖然能夠盡情展現演技，但要摒棄形象演出是很不容易的決定，不過他們以演員之名毫不猶豫演出，非常感謝展現最棒演技的反派演員們。

「在拍攝現場，他們讓我看見了『演戲不是為了名氣』、我們國家真的出了很多優秀演員，讓我演戲時領悟到在片場要時刻保持謙虛。」金南佶感謝反派演員的言論讓不少觀眾為之動容，因為反派經常是劇中不可或缺的，但演員卻礙於角色的負面很難受到任何榮耀認可，也常常被觀眾印下不好的形象，更遑論《讀取惡心的人們》的罪犯幾乎都源自真實人物。



金南佶亦提及原著作者、側寫師「宋河英」原型權日勇教授，還有開創韓國科學搜查的尹外出警衛、陳善圭飾演的警察「國榮秀」原型：「我們故事的起始，說過『要警惕因為自身有悲傷經歷便將殺人藉口合理化的凶犯』，我們權日勇教授因為過去的事，心理上應該也蒙上不少陰影，但為了完成度仍來到片場給予建議，非常感謝。不亞於權日勇教授，在還沒有科學搜查隊的時期，提出我國必須要有科學搜查、為創立科學搜查隊而努力的尹外出警衛，真心向兩位走過的路表示尊敬。」

「為了我們的生命安全，不分晝夜保護我們的警察，還有在我們看不到的地方，不斷為了讀取惡心而努力的全國犯罪側寫師們，將此獎獻給他們，謝謝！」如同先前得獎的幾位演員，金南佶最後不忘感謝真實世界裡維護人民安全的警察與犯罪側寫師們。



從提及反派演員，到最後將獎項榮耀歸於實際守護世界的警界人員們，金南佶感言謙遜且不忘作品初衷，不僅是觀眾，連各大韓國媒體也讚許。例如‎《StarToday》‎形容此次SBS演技大賞「具實質意義」，認為無論是金南佶和南宮珉誰得大賞都值得，重點是兩人的感言「比起結果，更讓人重視過程中同樣辛苦的所有演員們」。‎《mydaily》‎則下標題「金南佶大賞是冷門？真誠打造了獎盃」，以金南佶說的「拍攝時只想著被害者和他們的家人」作為引言，評論金南佶比任何人都還真誠對待作品。

▼金南佶獲獎完整影片



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