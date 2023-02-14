《朝鲜精神科医师刘世丰2》金旻载携手金香起前进内医院！最终回朝鲜律师禹棹奂惊喜登场〜（EP.9 – 10完）

[有雷] 《朝鲜精神科医师刘世丰2》终於画下完美句点，金旻载与金香起这对风雨CP也如有神助，突破了身份的问题而能够名正言顺的相伴。两人共同进入了内医院照顾殿下与中殿的健康，而隔壁棚近期即将播出的《朝鲜律师》男主角禹棹奂惊喜同框金旻载！

以下为防雷线



县令对刘世丰（金旻载饰）依旧怀恨在心，威胁一位归顺的外族女性前来看诊，有机会就让刘世丰吃下迷药。刘世丰与南海嫂都能看出她的不安，敞开心胸接纳她，治疗她的心事，因此也让她昧著良心无法对刘世丰下手，但县令却因此相当不满，并且将这位女性杀害，更打算在弃尸荒野。恩宇（金香起饰）发现了血迹，担心是刘世丰遭暗算，而跑著跟上去。



内医院的全江日原本协助县令想陷害刘世丰，但发现了县令杀人，觉得县令做得太过火而出手阻止弃尸，跟随在后的恩宇被发现，县令也必须将她灭口之时，刘世丰及时赶到，并且还为奄奄一息的恩宇施针，救回了心爱的她。全江日也在扭打中被县令刺伤，幸好之后经过桂树医馆及时营救，得以保住一命。於是便决定进宫向殿下坦承一切。



刘世丰在桂志翰（金相庆饰）提交大量请愿书以及全江日的坦白之下，终於得到清白，他向殿下要求延揽恩宇入宫成为医女，并表达即使自己跟恩宇因身份的关系无法名正言顺的成亲，但若恩宇能够有所成长并发挥所长，他也感到开心。恩宇以满分顺利通过了考试而进入了内医院服务，为怀孕中的中殿照顾健康。



中殿生产时情况危急难产，多亏了恩宇与刘世丰通力合作，让母子均安。为了报答这恩情，中殿提出将恩宇寡妇的身份恢复为成亲之前的单身，并册封功名，也因此恩宇得以堂堂正正与刘世丰成为情侣。桂树医馆的奶奶虽然生命走向终点，但她却说自己毫无遗憾地离开。刘世丰与恩宇终於能够成亲了，属於他们的风雨日志也将持续写下新的篇章，桂树医馆也开始有了更多元的服务。



特别惊喜的是刘世丰在街边用餐时，遇见一位与他一样不喝酒只点了醍醐汤的男子，此时有人发生状况晕倒，这位男子毫不犹豫拿出针筒，看来也是同道中人，虽精准说出穴位，但却似乎有所顾虑而无法下针，刘世丰问起他手的问题，日后很难成为医员，他则表示正在考量转行为律师。这位男子就是MBC即将播出的新剧《朝鲜律师》中的男主角禹棹奂！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻