最強售後！《機醫》鄭敬淏、金大明、田美都偷偷到場為曹政奭應援，還一起演唱《Aloha》！

曹政奭在3、4日在舉行粉絲見面會《2022曹政奭SHOW》，兩天他展現了多樣音樂和舞台。

而《機智醫生生活》的鄭敬淏、金大明、田美都和申元浩導演也偷偷地到場應援，「99s」甚至還上台和曹政奭一起演唱經典 OST《Aloha》。

[아로하] 날씨요정 대명배우님 태풍 물러가게 해주세요 아 내일 출근하기 싫다... 220903 조정석쇼 pic.twitter.com/R9JFoc2jil — 미야9*2 (@mi_4080_) September 4, 2022

220903



반가운 미도와 파라솔 pic.twitter.com/CBcesq3xX6 — 조정석닷컴 (@cjsdotcom) September 3, 2022

這也讓網友們紛紛表示：「好想念機醫的樂隊」、「永遠最好的99s」、「還能見到售後真的太幸福了」、「神仙友誼」、「好想要看第三季啊」、「好羨慕這樣子的友情」、「我的 Mido And Falasol」、「一年了居然還有售後」等等。



此外，曹政奭在開場時摔倒，還馬上演起來：「哈...開場就...這是什麼啊！躺著就躺著，不管了，舞台導演Nim你也躺下吧！就這樣繼續，Let's go！」看起像是設定，但 Dancer 又很驚慌，但不管怎樣都好好笑啊 XD

《機智醫生生活》系列由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，兩季都有超高的討論度。而私下「99s」的感情也非常好，只要對方有新作品都會為彼此應援！希望之後還有機會看到售後綜藝啊～！



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