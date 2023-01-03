熟男魅力無法擋！網友們看完《黑暗榮耀》後狂嗑這對CP：「宋慧喬和他的對手戲最好看」

真的很性感！加上劇中金編為他量身訂做的臺詞，只能淪陷了！

近期公開的Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》，描述學生時期因暴力陰影而靈魂遍體鱗傷的女子，用她的一生縝密準備著復仇的故事。由宋慧喬、李到晛、林智妍、廉蕙蘭等主演。作品公開後引發熱烈討論，第2季預計3月公開。

劇中，有位搶眼的「熟男」，舉手投足都特別性感。他是「惡女」朴涎鎮（林智妍 飾）的丈夫、在平建設的代表理事「河度領」。文同珢（宋慧喬 飾）刻意接近他，兩人之間有了曖昧的氛圍。同珢成功引起度領的注意，隨著劇情發展，度領對同珢更加好奇。不少網友看完《黑暗榮耀》後直呼：「這對CP最好嗑！太喜歡他們的對手戲。」

曾寫出《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》等大熱作品的金銀淑作家，擅長以臺詞創造極富魅力的角色。在她的筆下，她是這樣形容「河度領」的：「就像翻到《GQ》1月號的第17頁」、「因為翻到第16頁，就會看到第17頁，通常第17頁的東西更吸引人」；「他是表面好人，通常接待頭等艙的客人總會遇到這種人。他們覺得空姐就是會說點英語的女傭」、「仔細看才會發覺他是畜生。重點是他沒有惡意，只是從小到大一直習慣使喚別人而已」。

河度領由鄭成日飾演，1980年出生，KEYEAST旗下藝人，並曾出演《我們的藍調時光》（劇中申敏兒的前夫）、《邪惡與瘋狂》、《花開時想月》、《Times》、《產後調理院》、《秘密森林2》、《99億的女人》等作品。

真的很好奇《黑暗榮耀》的發展呢！度領會幫助同珢完成她的「復仇大業」嗎？兩人的關係又會有什麼變化？希望第2季能看到同珢與度領更多互動～

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞