金南佶才喊話想演「激情愛情戲，卻又收到動作劇《EXECUTION》邀約XD 看來只能無限循環《名不虛傳》了

「相關人士們有在看嗎？我想拍激情浪漫戲……」金南佶1日接受《ELLE》採訪，才苦哈哈的喊話想演愛情題材，豈知今（3）日收到了新劇《EXECUTION》邀約，依然是他最近經常拍攝的動作戲題材。

*前情提要：‎SNOOPY愛好者金南佶自爆「到現在睡覺都緊抱SNOOPY玩偶」〜大喊「我想拍愛情題材！我很會！」‎

據‎《STARNEWS》報導，金南佶經紀公司Gilstory ENT透露了金南佶收到新劇《EXECUTION》，是眾多邀約之一。該報導透露《EXECUTION》是「冷硬派動作劇」，由Coupang Play目前正播出的新戲《誘餌》金鎮旭編劇執筆，《逃出摩加迪休》崔英煥攝影導演執導。

若聯想金南佶透過《ELLE》的喊話，真不曉得金南佶是否因為「又」收到了包含《EXECUTION》在內的動作劇而喊話呢？

回顧金南佶近幾年的作品，從《熱血祭司》、《Island》到尚未播出的《盜賊：刀之聲》，通通都是動作戲為主的戲劇！《Island》雖有男女情愫但也沒有到金南佶幻想的「激情愛情」，看來粉絲也只能回顧他過去拍的戲了。

▼《熱血祭司》cut



▼《Island》cut與動作戲幕後花絮



《名不虛傳》也許不到「激情」，但他與金亞中超甜的愛情戲分與激吻，完全就是金南佶的愛情劇代表作！如果要說真正激情的，《壞男人》與《鯊魚》的虐戀或許才是，不過整體情節太虐心了。

▼《名不虛傳》代表吻戲，介紹穴位然後就吻上了



▼《壞男人》Fox金南佶 cut



▼《鯊魚》金南佶&孫藝真吻戲cut



希望金南佶能早日如願再接到愛情劇劇本啊！否則想看的粉絲也只能不停回顧《名不虛傳》了，或是敲碗《Island2》他與李多熙有更近一步發展啊！

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