鋼琴家→律師！曹承佑主演新漫改劇《神聖的離婚》將於下月（3月）4日首播，官方公開海報、劇照

《三十九》有「閨蜜團」孫藝真、田美都和金智賢，《神聖的離婚》則有「男人幫」曹承佑、金成鈞和丁文晟！





JTBC新週末劇《神聖的離婚》預計下月（3月）4日首播。由《金科長》、《Run On》李在勳導演執導，《戲子》、《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇執筆，曹承佑、金成鈞、丁文晟、韓惠珍等主演。

該部作品改編自同名網漫，劇情描述專業離婚律師申成漢（韓語中可譯為「神聖的」，由曹承佑飾演）所遇到的曲折離奇的故事，也將呈現所謂「離婚」、這條艱難的道路上所遭遇的種種。已屆不惑之年的三位男主角，從初中時期便相識。劇中也將展現3個男人之間的友情，和各自的人生課題。







曹承佑飾演的「申成漢」出生於富裕家庭，從小到大無須羨慕他人。原本主修鋼琴的他，在德國的音樂大學擔任教授。某天，他接觸到令人震驚的消息，為了確認真相而在39歲通過司法考試、成為離婚專門律師。至於為什麼專門擅長離婚訴訟，他有著與眾不同的隱情。









不只職業從鋼琴家變成律師，申成漢的喜好也有著180度的大轉變。原本沉浸於古典樂，現在沉迷於民歌；原本只喝葡萄酒，現在則是紅酒杯裡裝燒酒，但不忘配上乳酪條。期待在《神聖的離婚》裡看到曹承佑更多不同樣貌！

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