等不及了～KARA本月底推出15周年纪念专辑，首舞台就在2022 MAMA AWARDS！

终於可以看到KARA重聚舞台了QQ

经典二代女团KARA今年欢庆15年，也准备了回归「大惊喜」给Kamilia（粉丝），时间就在本月底。

*前情提要：KARA奎利、升妍、妮可、知英、龄智破天荒合体！纪念成团15周年不忘留具荷拉位置♥‎／2022年二代团粉真的很幸福！KARA 确定在11月29日回归，庆祝组合出道15周年！‎



KARA唱片公司RBW（KARA原公司DSP Media之母公司）9月宣告KARA睽违7年回归，上月陆陆续续公开15周年纪念专辑《MOVE AGAIN》预告照，让Kamilia期待不已。本月8日KARA也开设了‎官方网站，使人好奇：KARA不只是为了周年纪念回归，未来也会继续活动吗？



今（10）日更传出好消息，KARA会在29日的2022 MAMA AWARDS上表演新曲！当天是《MOVE AGAIN》发行首日，也代表MAMA会成为KARA回归后第一个舞台！由於今年MAMA将在日本大阪巨蛋举行，KARA在日本又拥有许多粉丝，因此消息迅速在日本传开。



随著回归日期越来越近，全球Kamilia甚至是KPOP粉丝都兴奋不已，忍不住点开她们的经典曲目〈Mister〉、〈Lupin〉、〈STEP〉……等MV回顾吧？







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