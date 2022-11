等不及了～KARA本月底推出15周年纪念专辑，首舞台就在2022 MAMA AWARDS！

终於可以看到KARA重聚舞台了QQ

经典二代女团KARA今年欢庆15年,也准备了回归「大惊喜」给Kamilia(粉丝),时间就在本月底。

*前情提要:KARA奎利、升妍、妮可、知英、龄智破天荒合体!纪念成团15周年不忘留具荷拉位置♥‎/2022年二代团粉真的很幸福!KARA 确定在11月29日回归,庆祝组合出道15周年!‎



KARA唱片公司RBW(KARA原公司DSP Media之母公司)9月宣告KARA睽违7年回归,上月陆陆续续公开15周年纪念专辑《MOVE AGAIN》预告照,让Kamilia期待不已。本月8日KARA也开设了‎官方网站,使人好奇:KARA不只是为了周年纪念回归,未来也会继续活动吗?



今(10)日更传出好消息,KARA会在29日的2022 MAMA AWARDS上表演新曲!当天是《MOVE AGAIN》发行首日,也代表MAMA会成为KARA回归后第一个舞台!由於今年MAMA将在日本大阪巨蛋举行,KARA在日本又拥有许多粉丝,因此消息迅速在日本传开。



[#2022MAMA] Performing Artist | #kara



KARA to join 2022 MAMA



2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#2022MAMA #MAMAAWARDS#2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/v1D9nJKYFP