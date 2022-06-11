KARA奎利、昇妍、妮可、知英、齡智破天荒合體！紀念成團15週年不忘留具荷拉位置♥

以一首〈Mister〉（MR.）紅遍全亞洲的經典二代女團KARA，五位成員今（11）日同時間在IG發文，慶祝KARA出道15週年，慶祝與粉絲的紀念日「Kamilia Day」。

▼奎利



▼昇延



▼妮可



▼知英



▼齡智



KARA 2007年出道，2016年停止活動。期間歷經過幾次成員更迭，其中齡智是在妮可與知英退出後才加入，因此這次五位成員奎利、昇延、妮可、知英與齡智合體，共同慶祝KARA 15週年紀念，可以說是破天荒、別具意義。

五位成員都各自發布三則貼文，仔細一看會發現每個人的排版都是刻意設計過的，首兩張發文的封面照都選不同照片，而第三張捧著蛋糕的照片一模一樣。



整個版面看下來，可能會覺得第三張照片構圖偏左，右邊稍微留白了，讓一些粉絲有了想像「那是留給荷拉（具荷拉）的位置」。點開圖片，成員們也都標記了已故的荷拉（IG@koohara__）。



其中隊長奎利也寫了較長的文字表達對KARA與Kamilia的珍惜：「KARA出道15週年紀念，大家聚在一起慶祝了 :) 在KARA這個名字下同甘共苦的所有人，第一次一起慶祝、一起聊天，又笑又哭的，互相撫沉甸甸的內心，產生了可以更加幸福的希望。再次慶祝Kamilia Day，還有KARA出道15週年。 一直很感謝你們、愛你們♥」



其實，前幾日就有粉絲發現KARA妮可與知英突然關注了齡智的IG，就開始猜測 KARA是不是有任何回歸的計畫。而去年奎利與妮可也曾說過和成員們討論過未來的計劃，如今五位成員合體，已讓Kamilia非常欣慰。

*貼心提醒，別忘了點開成員們的限時動態！是她們拍攝紀念照的側拍影片！

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