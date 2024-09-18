KARA奎利、INFINITE成种、TEEN TOP Niel二代团集合话匣子关不了！成种话多到被强制吃饭

KARA奎利近几个月开始了YouTube频道与节目《我是奎利》，本月初曾邀请同为二代的后辈INFINITE成种和TEEN TOP Niel，三个人这样的组合是首次，两两也久未见面，但话匣子一打开就关不了。

트친들 중에

카라

인피니트

틴탑

2세대 팬들은 솔직히 의리로 봐줘야됨https://t.co/NKNScJhaBE

나는 규리여 유튜브 업로드 pic.twitter.com/kWiOHqSwsX — 박규리 (@gyuri88) September 6, 2024

奎利和Niel去年合作了音乐剧《Dream High》变得亲近，奎利和成种是时隔四年再连络，成种和Niel则是继‎金在中的YouTube《在朋友》时隔一年再见。开场就相当搞笑，「最E」（最外向）的成种最先到，轻松掌控全场填满空白。Niel最晚来，奎利和成种打电话问Niel点菜意见，两人一听Niel话中犹豫就懂他其实不想吃。Niel到了之后，成种还一度把奎利这主人晾在一旁只关心Niel。

聊合作舞台、年末交换舞台，成种毫不留情提到KARA年末曾跳After School的〈Bang!〉，结果奎利直播上跳错，奎利坦言是灾难、自己也无话可说，但忍不住抱怨电视台太要求了，成种同意并帮她说话：「不给练习时间而且是直播，现在倒可以录很多次。」三人还想起以前流行消除MR（伴奏），成果如何都会上热搜，为此他们都有魔鬼训练：跑步练唱。



▼KARA当年cover After School〈Bang!〉



闲聊间成种还会故意喊奎利「‎女神‎」、提起她表演黑历史，奎利叫他安静他就说：「不是也会讲到『柠檬糖』吗？所以不能只有我一个人死。」成种也坦言听过有导演拿他当负面教材要演员「不这样就好」，满腹委屈地表示当时只告诉他是外景综艺，另外两人也有同感：当时只有照做的份，事情不一定知道内容。有「柠檬糖」当然也有「嘴唇妖精」，Niel说路人看到他常常说「嘴唇比想像中薄」，也委屈地说是上镜才显厚，奎利本来还不相信，仔细比对后认证了！



▼「柠檬糖」回顾，成种饰演给金裕贞柠檬糖的男子，名台词：「想很多的时候当然就要柠檬糖。」自此成种就有绰号叫「柠檬糖」了。



节目到后半，奎利看成种吃得少便归咎他话太多、强制他不能讲话只吃饭，但根本管不住（他干脆对Niel咬耳朵XDD）……成种透露自己本来也有受邀《Dream High》时，奎利直言「如果有的话会一直烦我」，不过Niel说东雨（也是INFINITE）应该更夸张，和奎利一起爆料他休息时间会疯狂自嗨XDD。



听三人聊了各种二代团回忆，经历过那时节的粉丝无不感动啊！留言有网友说这组合值得尖叫，或说看三人聊天舒服自在又直率很有意思，也有人说看了才知道个别的魅力在何处，还有人提醒INFINITE和TEEN TOP曾做过〈Chaser〉和〈To You〉交换舞台，是传奇性非看不可的舞台。



▼完整节目（尾声还有二代猜歌环节呢！三人一起跳〈Be mine〉被说很珍贵呢！成种Niel也提到前辈金在中，因《在朋友》缘分，金在中后来发20年纪念专辑时联络过他们，他们表示应该要多多和奎利还有金在中联络。）



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