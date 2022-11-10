朝鲜最后一位宫女！《英雄》金高银新电影大开金嗓更变身情报员，导演大赞「根本不用指导」

韩国最初原创音乐剧电影《英雄》，金高银将变身为独立军的重要情报员，总能轻松驾驭各种题材的金高银，预告将迎来最新的人生角色。

无论在大小萤幕都有出色表现的金高银，不限制题材如轻松可爱的《柔美的细胞小将》以及悬疑惊悚的《小女子》，每部作品都散发角色的独特魅力并大获好评。横跨大小萤幕的她本次在爱国电影《英雄》中更是饰演独立军的情报员雪熙一角，即将带来更令大家震撼的演出。



朝鲜最后一位宫女雪熙，为了国家报仇而隐瞒自己的身分接近伊藤博文，进行著秘密任务。金高银所饰演的雪熙，必须展现出复杂又细腻的内心戏演技，以及大家前所未见的一面，引起观众们的期待。特别是她在拍摄前还接受了声乐课程训练，用心准备这次的角色，金高银必须同时唱歌并展现出角色的内心世界，挑战高难度演技。



导演尹济均则大赞金高银「根本不须指导」，无时无刻都表现出惊人的演技与歌唱实力，金高银除了真诚的演技外，更兼顾了观众们的视觉与听觉享受，多才多艺的全方位魅力相信将让观众们耳目一新。《英雄》描述1909年10月，在哈尔滨的伊藤博文被射杀后，接受日本法庭的死刑判决而因此殉国的安重根义士，从准备这事件直到他迎接死亡的瞬间，这一年的时光难以抹灭。本片将由《海云台》《国际市场》导演尹济均执导，由演员郑成华、金高恩、罗文姬、赵在允、李玹雨、裴正楠、朴真珠等共同演出。



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