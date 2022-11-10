一起观看《换乘恋爱》的 98Line 还脑补「换乘爱豆」剧情！胜寛马上露出受伤的表情 XD

由 Jaejae 主持的《文明特急》最新上线的影片中，找来「98Line」VIVIZ 信飞和严智、SEVENTEEN 胜寛、ASTRO 文彬一起观看《换乘恋爱2》最后一集。

看到海恩的选择时，信飞还说就像是在等新年倒数一样，最后听到海恩说：「我现在该走了！贤奎等我很久了～」Jaejae 和胜寛激动地大声尖叫，信飞和严智也流下眼泪，应该有不少人看最后一集的反应都是这样吧 ㅠㅠㅠㅠ



之后，Jaejae 还举例：「如果有个本来喜欢 Mr.Boo（胜寛）的粉丝，然后换乘了别的人。」胜寛马上露出心灵受伤的表情（笑）！Jaejae 说这是「X 粉，粉丝是 X」，严智表示如果是认得脸的粉丝，心情真的会很奇妙，信飞也说这样会很伤心。



Jaejae 继续说：「本来在追 Mr.Boo 的粉丝，然后换乘到文彬那里。」胜寛：「哇...（伤心的表情）。」文彬：「那我也要在那里出演吗？」Jaejae 说：「现任（入坑的爱豆）也要来！」制作组甚至还剪了两人的片段，文彬：「为了挽回心意而努力吗？」胜寛又露出爆发性的反应：「哇！肯定很有趣！」大家都太有趣了 XD



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