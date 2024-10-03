KARA奎利的本命是Red Velvet瑟琪！也爱NewJeans Haerin、疼TXT秀彬，谁都不能舍！

KARA朴奎利和韩升延来到Super Junior-D&E（东海、银赫）节目《要来这边吗？》引发「世代争执」外，奎利也聊到自己喜欢的他世代偶像，非常坚持自己的粉丝心。

*先前报导回顾：

‎KARA & SUPER JUNIOR聊世代引发纷争！1.5代？2代？银赫激动到要组织协会重整！

奎利害羞地表示自己喜欢Red Velvet瑟琪（Seulgi）的全部，提到她眼神便闪闪发亮，透露是看了〈Russian Roulette〉MV后爱上瑟琪，也提到曾在某作曲家IG留言「和瑟琪说我喜欢……不是，说我爱她」，而2022年KARA睽违多年重组时，正巧遇到Red Velvet回归，奎利终於见到了瑟琪！奎利激动地说他们在首尔歌谣大赏见面并拍了Challenge短片，交换电话后瑟琪还写封简讯给她，奎利简直要疯掉：「很有礼貌、性格也很好，要疯了，有那么完美的人吗？」



▼Challenge短片



奎利接著倾吐自己的担忧，担心瑟琪在萤光幕上看到的自己，和私下看到的自己有差异，因此不敢约出来见面，银赫听了笑说：「有到需要烦恼的程度吗？」还怀疑奎利再这样保持距离下去会「换乘爱豆」，奎利坚决表示不会，三代爱豆她爱Red Velvet瑟琪，四代就爱NewJeans Haerin，瑟琪无论如何是最爱。升延则说自己最爱aespa Karina，也说Karina「很完美」，且同样是在颁奖典礼与Karina见面了，还刚好颁给aespa奖项，只记得自己当下非常紧张。



两人讲了那么多喜欢的后辈偶像，但也有一个后辈偶像很喜欢她们，是TXT（TOMORROW X TOGETHER）秀彬。谈到秀彬她们同样淘淘不绝，包括秀彬曾亲自在音放后台送上首写信、说过用她们的歌学日语、在日本演唱会跳KARA〈GO GO SUMMER!〉，升延感动的说：「托他的福，我们的歌才能在东京巨蛋再次被播放。」秀彬曾邀请KARA到TXT韩国演唱会，今年8月换KARA邀请秀彬到她们日本演唱会。



▼秀彬在东蛋跳的〈GO GO SUMMER!〉



수빈이 도쿄돔에 온 모아들을 위해 준비한 챌린지 선물 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 제발ㄹ너무귀여유ㅓ pic.twitter.com/6enqtmVmsS — ‎오물조물 (@txt_sarangdan2) July 10, 2024

▼秀彬8月受邀演唱会时发文：「2024 KAMILIA（粉丝名），一辈子也忘不了的日子……真的非常幸福。」奎利留言：「谢谢你真心对待我们（赞赞赞emoji），秀彬是最棒的。」



银赫最后逗奎利问她如果Red Velvet和TXT同天开演唱会怎么办，奎利强烈拒绝那样的事发生：「不会不会！那天我也有演唱会！那天我不舒服！我住院了哪里也去不了！」笑翻全场。



*延伸阅读：

‎〈我的偶像来看我的演唱会！「因为KARA有了歌手梦」TXT秀彬竟盼到KARA成员前来自己演唱会〉‎

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