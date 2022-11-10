等不及了～KARA本月底推出15週年紀念專輯，首舞台就在2022 MAMA AWARDS！

終於可以看到KARA重聚舞台了QQ

經典二代女團KARA今年歡慶15年，也準備了回歸「大驚喜」給Kamilia（粉絲），時間就在本月底。

*前情提要：KARA奎利、昇妍、妮可、知英、齡智破天荒合體！紀念成團15週年不忘留具荷拉位置♥‎／2022年二代團粉真的很幸福！KARA 確定在11月29日回歸，慶祝組合出道15週年！‎



KARA唱片公司RBW（KARA原公司DSP Media之母公司）9月宣告KARA睽違7年回歸，上月陸陸續續公開15週年紀念專輯《MOVE AGAIN》預告照，讓Kamilia期待不已。本月8日KARA也開設了‎官方網站，使人好奇：KARA不只是為了週年紀念回歸，未來也會繼續活動嗎？



今（10）日更傳出好消息，KARA會在29日的2022 MAMA AWARDS上表演新曲！當天是《MOVE AGAIN》發行首日，也代表MAMA會成為KARA回歸後第一個舞台！由於今年MAMA將在日本大阪巨蛋舉行，KARA在日本又擁有許多粉絲，因此消息迅速在日本傳開。



隨著回歸日期越來越近，全球Kamilia甚至是KPOP粉絲都興奮不已，忍不住點開她們的經典曲目〈Mister〉、〈Lupin〉、〈STEP〉……等MV回顧吧？







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