Kara & Super Junior聊世代引发纷争！1.5代？2代？银赫激动到要组织协会！

Kara朴奎利和韩升延30日作客Super Junior-D&E（东海、银赫）节目《要来这边吗？》，虽然KARA两位年龄小D&E两岁，出道也仅晚两年，但她们似乎觉得和Super Junior有距离，引发了「世代纷争」！

四人聊过往聊得很起劲，银赫一句「我们那时是2代嘛」引发奎利问号：「欧巴也是2代吗？不是1.5吗？」韩升延也附和，银赫完全不想担这个名号，大声疾呼：「我们为什么是1.5啊！刚刚不是说我们没有什么差异吗？」不过仍冷静听奎利解释，奎利很真挚的提到1代，升延则说：「2代不是SHINee吗？」



银赫和东海认真点名2代团有东方神起，Super Junior、少女时代、SS501和KARA，表示没听过1.5代，后来制作组查阅网路资料，东海看了认同SHINee和2PM是2代，银赫就不认同了，激动到站起来发问：「这到底是谁整理的？等一下，我们要整理一下，聚集各世代的代表，（讨论）从哪里开始算1代、2代――」甚至说要创建协会！



本来以为话题结束了，结果问到「2代到哪里」，奎利说SHINee，东海说Wonder Girls，升延说Miss A，大家七嘴八舌下让银赫更加确定要召开协会整理，只不过奎利已疲惫：「就这样吧！不要弄了！」



其实韩国偶像团体分法没有明确标准，普遍被认可的分类是以年代和影响力作划分，1代代表是H.O.T.（1996～）和水晶男孩（1997～），2代一般认为是东方神起（2003～）开启，直至EXO（2012～）和BTS（2013～）崛起后才正式进入3代。有些团体由於出道时间已是该代晚期，因此还发展出「0.5代」说法，最常见就是2009～2011间出道的BEAST（后来的HIGHLIGHT）、INFINITE、2NE1、Apink等被归类於「2.5代」，而KARA说的「1.5代」也有人称，如god（1999～）。

回顾上述2代偶像本人KARA和SJ的讨论，东方神起（2003～）、SS501（2005～）、Super Junior（2005～）、Wonder Girls（2007～）、KARA（2007～）、少女时代（2007～）、SHINee（2008～）、2PM（2008～）、Miss A（2010～）确实大多都被视为2代团，Miss A可再细分为2.5代。

银赫想创建协会整理不无道理，毕竟他们才是当事人，不过结果能不能被大众认同又是另一回事了，因为他与东海直觉认为SJ和KARA同代，KARA却觉得自己和SHINee才是同代，这些歧异也隐含当事人对世代差的介意XD。

这也不禁让人想起Apink普美做客少女时代孝渊频道时，孝渊说少时和Apink都是2代，而现在后辈到了4、5代，普美听了皱眉：「咦？听起来好久以前的感觉。」孝渊也同意「听起来年纪很大」，更质疑为何要分代：「又不是Apple（iPhone）还分1、2代。」全场听了都笑了。后续采访，孝渊又吐槽如此分类很像机器，普美则希望自己稍微跨到3代就好了，但也无奈接受了。



▼《要来这边吗？》聊世代（已定位14:39）



▼《请吃饭的孝渊前辈》孝渊&普美提到世代（已定位4:18）



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