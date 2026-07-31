1.7億瀏覽漫畫神還原！孔曉振睽違15年回歸MBC 《殺手媽咪》，白天煮飯夜間狙擊

韓劇收視女王孔曉振終於要回歸MBC了！繼2011年《最佳愛情》後，她睽違15年重返MBC週五週六劇場，帶著最新力作《殺手媽咪》強勢出擊，預計將帶給觀眾前所未有的痛快爽感。該劇改編自累積瀏覽量突破1.7億的超人氣網漫，將於7月31日首播，早已引爆劇迷期待。

▲主婦與狙擊手之間…「能感受到截然不同的雙重魅力」



孔曉振在劇中飾演女主角「柳寶娜」，表面上是平凡的家庭主婦，實際上卻是專門獵殺惡性罪犯的傳奇狙擊手「翠鳥」！她在執行任務時是冷酷精準、不容一絲誤差的完美主義者，但回到家裡立刻切換成溫柔人妻、細心照顧老公與女兒，超狂雙面生活堪稱「主婦版超級英雄」。談到角色魅力，孔曉振透露：「很難定義寶娜的真面目到底是家庭主婦還是殺手，但這種模糊地帶正是本劇最大的看點。」她更強調劇情採用大量倒敘手法，觀眾跟著寶娜的視角走，會體驗到顛覆想像的沉浸感，同時能感受到角色冷血正義使者與堅強溫柔母親的強烈反差魅力。



▲老公是熱血記者！鄭準元親曝「觀戰重點」 看老婆耍狠超震撼



飾演柳寶娜丈夫「權泰成」的鄭準元，是個充滿熱情的記者兼超級愛妻魔人。他笑說自己在劇中沒機會親眼目睹老婆執行殺手任務的英姿，但光看畫面就覺得精彩到不行，直呼絕對是觀眾不能錯過的看點！



▲以為在電風扇公司上班？超狂「營業3組」狠勁全開

日前公開的預告中，柳寶娜睽違多年重返職場，鄰居好奇問她在哪家大公司上班，婆婆竟隨口回：「電風扇公司啦！」看似平凡的日常，下一秒畫風突變——「營業3組，專責精選並消滅罪犯」的冷冽旁白搭配犯罪檔案畫面，揭開這群偽裝成上班族的狠角色的真面目！除了寶娜，組裡還有偽裝成意外事故專家的金峰八（成東鎰 飾）、天才駭客奇永道（無真星 飾）、武器專家奉泰珉（金南喜 飾）、「醫療事故」死亡殺高英甲（許宰豪 飾）手等臥底高手，團隊默契十足。



預告中營業3組在員工旅遊時玩遊戲笨拙出糗、電梯裡被人群擠到東倒西歪，活脫脫就是業績墊底的魯蛇部門，親和力滿點。但戰鬥信號一響，寶娜與組員瞬間變身，三兩下就把彪形大漢罪犯制伏，反差感超震撼！後半段更揭露了他們縝密的清除計畫——工地墜落、車輛爆炸，一切只為「讓目標從世界上消失」，最後寶娜與新成員荷律俐聯手端出狙擊槍的畫面，帥度破表，霸氣預告這群「主婦殺手」將帶來年度最爽復仇劇！



《殺手媽咪》由孔曉振、鄭準元、成東鎰、金南喜等實力派卡司聯手主演，將於31日晚間9點50分在MBC首播，喜歡動作爽劇與雙面人設的劇迷千萬別錯過！

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