SEVENTEEN 又有 2 人要入伍！DK、Vernon 兵役日程曝光，預錄內容備齊寵粉不間斷

男團 SEVENTEEN 兵役期持續進行中，經紀公司 PLEDIS 娛樂於 27 日透過官方管道正式公布成員 DK與 Vernon的入伍行程！

根據官方公告，Vernon 將率先於 8 月 20 日展開替代役服役，DK 則緊接著在 9 月 8 日以陸軍現役身分入伍。公司特別強調，兩人在入伍前都會如常完成既定的官方行程。此外，為了維護現場秩序與營區安全，官方也溫馨叮囑克拉（CARAT，粉絲名）切勿造訪訓練所入所式及替代役勤務地點，若有滿滿的祝福與不捨，歡迎透過 Weverse 平台留言傳達。



雖然兩位成員開始服役後將暫時缺席團體活動，但 PLEDIS 娛樂透露，早已為粉絲預先準備好豐富多元的預錄內容，讓克拉們在軍白期（軍隊空白期）也能隨時看到他們的身影。

特別的是，在陸續服兵役之前，SEVENTEEN 13 位成員日前已震撼宣布與 PLEDIS 娛樂完成第二次「全員續約」，展現團魂爆棚的超強凝聚力，也讓粉絲對團體未來完整體的回歸充滿信心。



至此，繼先前以現役入伍的 Hoshi、Woozi，正在以社會服務要員（替代役）服役的圓佑，以及於今年 6 月退伍的淨漢之後，DK 與 Vernon 將成為團內第 5 與第 6 位履行兵役義務的成員。目前 Hoshi 與 Woozi 預計於 2027 年 3 月退伍，圓佑則預計於 2027 年 1 月退伍，成員們陸續接力接軌兵役，全力縮短軍白期！

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