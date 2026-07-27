【圖】爆笑動作片回歸！《特務搞飛機 2》強勢出航，嚴正化圓夢續前緣、秀英首次挑戰黑化反派

爆笑韓片《特務搞飛機2》回來了！電影於 27 日下午在首爾龍山區 CGV舉行媒體試映會，導演李徹河率領主演群嚴正化、朴星雄、李相侖、裴正南、朴真珠、厲雲、崔秀英等人華麗出席，現場星光熠熠、熱鬧非凡。

作為 2020 年大獲好評的喜劇續作，《特務搞飛機 2》將戰場從萬呎高空搬到蔚藍大海！故事講述前頂級特務「美英」一家人開心地踏上超豪華郵輪之旅，卻意外捲入驚天動地的郵輪綁架案。當年首集雖撞上疫情高峰，依然憑藉緊湊爆笑的劇情闖出票房佳績；時隔 6 年，原班人馬再次攜手新面孔重磅回歸，規模與笑點同步升級！



再次飾演靈魂人物「李美英」的嚴正化坦言，當年第 1 集受到許多喜愛，卻因疫情影響戲院營運而相當遺憾：「當時就一直夢想著一定要拍成系列作，能時隔 6 年再次以美英的身分回歸，真的非常開心！」



而本次加入的新面孔——少時成員崔秀英，飾演劫持郵輪的犯罪組織首領「安雅」，出道以來首次挑戰反派角色。秀英笑說：「一直很想演惡角！這次角色帶點孩子氣，提出了許多想法都被導演採納。演反派在現場能更放開來耍寶，是最大的優點（笑）。」



嚴正化也透露自己早就極力邀約秀英加盟，對兩人片中的動作戲默契給出超高評價。秀英則感性表示，嚴正化在現實中就是自己的榜樣，巧合的是，劇中角色安雅剛好也將美英的特務代號「木蓮花」視為偶像，夢幻聯動的設定相當趣味。

除了精彩的女女動作戲，主演群的喜劇細胞也全開！朴星雄飾演熱情堪比國情院特務、現實卻是失業宅男的「吳石煥」：



李相侖飾演美英的前特務戰友「李哲勝」：



裴正南化身超豪華郵輪婚禮的新郎「賢民」



朴真珠飾演拼命護船的代表「善雅」：



厲雲則飾演意外與美英綁在一起的魔術師「智勳」。



《特務搞飛機 2》將於 8 月 12 日在韓國正式上映，為暑假檔期帶來最舒壓的爆爆笑動作大片！

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