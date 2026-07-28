朱相昱《金特務》反派惡出名！想洗白客串第二季，導演竟回「你可以這樣演.....」他秒喊：不要！

蘇志燮主演的SBS韓劇《金特務：本色回歸》上週風光收官，以全國23.0%的超狂收視寫下圓滿句點，劇中飾演大反派「朱江燦」的朱相昱，奸到出汁的演技讓觀眾氣得牙癢癢，成為全劇話題焦點之一。

戲裡壞事做盡的他，戲外卻是標準的「女兒奴」，受訪時一提到就讀小學二年級的寶貝女兒，表情立刻融化，透露女兒現在還是超級「爸寶」，睡覺上學都要他陪。不過問到女兒最怕誰，她竟毫不猶豫回答「媽媽」，讓朱相昱當場笑翻。

提到自己的新人生作，朱相昱也嚴肅表示，雖然《金特務》是15禁，但絕不讓女兒看，「就算滿15歲也不想給她看，要是看到爸爸在裡面挨打或使壞，她一定會很難過」，鐵漢柔情展露無遺。



由於《金特務》反響熱烈，劇迷紛紛敲碗第二季，但朱相昱直言「朱江燦」在結局中已失去所有勢力，公司垮台、父女雙雙接受法律制裁，甚至還被「金牙」趙福來襲擊，下場悽慘。他認為若再出來使壞，觀眾恐怕會看膩，見好收工才是明智之舉，不過他也搞笑透露，曾跟導演開玩笑說：「第二季我可以客串改邪歸正的朱江燦，遠遠看著大家就好！」沒想到導演竟回他：「不然你點個痣，演雙胞胎哥哥回來復仇如何？」嚇得他連忙喊卡。

此外，朱相昱也坦言超羨慕劇中蘇志燮、尹敬浩、崔代勳組成的「大叔三人幫」，直呼他們整天黏在一起即興發揮，自己卻因反派身分只能孤單拍攝，苦笑說：「超想加入他們的大叔宇宙！」



出道近30年的朱相昱，從《GIANT》後幾乎沒休息過，對演戲熱情不減，直說「現場能讓我吸收年輕人的活力」。隨著《金特務》透過Netflix在全球上線，他笑稱社群留言突然出現超多外語，追蹤數暴增，連老婆車藝蓮的YouTube頻道流量也大漲，預告之後會在老婆頻道中驚喜現身。



最後他也不忘向觀眾致謝，自嘲「從室長專門戶一路演到會長，這輩子離不開公司了」，更感性表示，感謝大家對「看了就討厭的朱江燦」給予滿滿的愛，未來會繼續用好的作品與演技，當個被長久記住的演員。

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