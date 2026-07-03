史上最反差職場劇！《媽咪殺手》7月31日首播：孔曉振瞞老公當殺手，鄭俊元記者魂爆發追查枕邊人

2026下半年韓劇戰場又要廝殺了！MBC全新金土劇《媽咪殺手》確定將於7月31日首播，消息一出立刻讓劇迷們嗨翻——因為這部劇的設定實在太瘋狂啦！

《媽咪殺手》改編自累積點擊率突破1億7千萬次的同名超人氣網漫，描述一位擁有「全世界最危險職業」的職場媽媽，為了守護工作與生活的平衡，拚命奮鬥的故事。白天是平凡的OL，晚上卻是殺手？這種反差設定光聽就讓人迫不及待想追！

孔曉振重磅回歸！「殺手媽媽」挑戰生涯最破格演出

這次的最大亮點當然就是「孔布利」孔曉振的強勢回歸啦！她在劇中飾演女主角「柳寶娜」，表面上結婚5年、是「Doorumy電子」營業3組的普通女強人，也是一個邊上班邊育兒的平凡職場媽媽。但脫下OL套裝後，她竟然是在黑暗中一槍斃命目標的傳說級狙擊手、代號「翠鳥」的頂尖殺手！



以往總是以可愛、溫暖又充滿人性美的角色征服觀眾的孔曉振，這回一手推著嬰兒車、另一手舉著狙擊槍，要怎麼同時守護工作和家庭，展現超狂的雙面生活，真的讓人超期待！她過去在《山茶花開時》、《主君的太陽》、《Pasta》等劇都創下超過20%的收視神話，這回挑戰動作驚悚加上職場媽媽的現實故事，粉絲們已經等不及要看她的「One Shot One Kill」魅力啦！

黃金卡司大公開！鄭俊元、李相二、成東鎰全員演技派

圍繞在孔曉振身邊的配角群也超級華麗！鄭俊元飾演柳寶娜的溫柔老公「權泰成」，是報社社會部的調查記者。他完全不知道老婆的真實身份，卻奉上司之命去追查神秘殺手「翠鳥」的真面目——這種夫妻之間「最熟悉的陌生人」的諜對諜心理戰，光想就覺得超刺激！



李相二則飾演南部警察局強力2隊的刑警「李同鎮」，是個正義感爆棚、追捕本能超強的警界菁英。他將全力追擊轟動南韓的連續殺手「翠鳥」，成為解開全劇謎團的核心人物。

而實力派老將成東鎰飾演柳寶娜在鶴山電子的直屬上司「金奉八」組長，要用他特有的機智幽默和穩重演技，為緊張的劇情增添現實感與活力。

黃金製作團隊聯手！網漫神還原有望

為了完美呈現原作那種快節奏和獨特設定，製作組可是找來了超強陣容！執導的是曾操刀tvN《背著善宰跑》、OCN《TIMES》、tvN《惡之花》等話題作品的尹鍾鎬導演，他的華麗畫風和驚悚氛圍營造功力早就獲得業界認證。這次要把喜劇和驚悚結合，絕對能讓《媽咪殺手》的複合式魅力發揮到極致！

再加上金恩熙編劇的紮實劇本，要在保留原作精華的同時，展現專屬電視劇的全新改編。據悉，這部劇不只有殺手動作戲，更會用「暗殺任務」來幽默比喻職場媽媽復職後的真實甘苦，白天看主管臉色、晚上鎖定目標射擊，這種荒誕又寫實的奮鬥過程，保證讓觀眾邊笑邊感到莫名療癒！尤其劇中設計了老公變成記者追殺手老婆、刑警在後面緊咬不放的「螳螂捕蟬、黃雀在後」結構，緊張感從頭到尾不間斷，每集都會讓人心跳加速！

劇照曝光！「甜蜜殺氣」夫妻日常大公開

隨著首播日將近，劇組也搶先公開了一組充滿故事性的劇照，立刻引爆網友討論！柳寶娜和權泰成這對夫妻展現了平凡又溫馨的甜蜜日常。兩人帶著幸福笑容、從背後甜蜜擁抱的模樣，讓人看了心裡暖暖的。但仔細一看——寶娜臉上那抹笑容背後，似乎藏著一絲微妙的表情變化，彷彿暗示著這段看似完美的婚姻，其實暗潮洶湧。



劇中設定非常有趣：柳寶娜雖然是殺手，但在老公面前永遠是最溫柔的妻子，對她來說，丈夫就像一部浪漫愛情喜劇般溫暖的存在。所以在家裡，她比誰都柔和，有時甚至還會展現呆萌的一面！兩人滿滿的粉紅泡泡，預計將大大融化觀眾的心。



但另一組劇照就完全不一樣了！寶娜眼神銳利、氣勢逼人，泰成卻在一旁偷偷觀察、小心翼翼，整個氛圍充滿了微妙的緊張感。這對表面恩愛、實則站在「殺手vs記者」對立面的夫妻，一個拼命隱藏秘密守護日常，一個身為記者不斷追尋真相，他們的羅曼史注定充滿驚險刺激，甜蜜與殺氣並存的化學反應，絕對是全劇最大的看點！



製作組也透露：「孔曉振和鄭俊元這對夫妻的化學反應，還有他們甜蜜又致命雙重生活，是這部作品最值得期待的亮點。請大家多多關注這對相愛夫妻的溫暖日常，以及殺手與記者危險同行所帶來的悸動與緊張感！」

共有14集《媽咪殺手》即將在7月31日晚間揭開神秘面紗，這對「諜對諜夫妻」的爆笑又驚險的故事，你準備好追了嗎？

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