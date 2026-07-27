孫娜恩不捨告別《金特務：本色回歸》！曬與蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱暖心合照，感謝劇組與粉絲陪伴

孫娜恩近日迎來《金特務：本色回歸》完美收官，她透過社群分享多張拍攝現場幕後照片，向陪伴作品一路走來的粉絲與劇組成員表達感謝之情。

公開照片中，孫娜恩身穿黑色皮外套亮相，展現清新又俐落的魅力；她也曬出與蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱等合作演員以及劇組夥伴們的合照，紀錄最後拍攝時光，滿滿都是對作品的不捨與回憶。



孫娜恩透過《金特務：本色回歸》首次挑戰動作類型作品，也讓人看見她截然不同的一面。劇中她飾演相生儲蓄銀行職員兼特殊任務局特務「鄭尚雅」，前期以活潑俏皮的MZ世代銀行員形象登場，隨著真實身份曝光後，瞬間變身一身黑裝、氣場全開的特務，強烈反差魅力令人印象深刻。

尤其劇中偽裝成渡假村員工展開的槍戰，更展現孫娜恩不容小覷的動作潛力。從短刀、手槍到麻醉槍等武器戲份，她都展現俐落又專注的表現，而鄭尚雅在執行任務的冷靜與對金部長之間的複雜情感，也讓這個角色更加鮮活立體。



她也透過 IG 向劇組與觀眾表達感謝，表示能與金部長、漢秀、鎮哲前輩、朱會長、任務局團隊、洗衣店老闆，以及所有演員、導演、編劇和工作人員一起合作，是一份榮幸。她也特別感謝一路給予力量的工作人員與公司夥伴，並表示：「因為有大家在身邊給予力量，才能順利完成這部作品，會好好珍藏這段無法忘記的回憶。」



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