1.7亿浏览漫画神还原！孔晓振睽违15年回归MBC 《杀手妈咪》，白天煮饭夜间狙击

韩剧收视女王孔晓振终於要回归MBC了！继2011年《最佳爱情》后，她睽违15年重返MBC周五周六剧场，带著最新力作《杀手妈咪》强势出击，预计将带给观众前所未有的痛快爽感。该剧改编自累积浏览量突破1.7亿的超人气网漫，将於7月31日首播，早已引爆剧迷期待。

▲主妇与狙击手之间…「能感受到截然不同的双重魅力」



孔晓振在剧中饰演女主角「柳宝娜」，表面上是平凡的家庭主妇，实际上却是专门猎杀恶性罪犯的传奇狙击手「翠鸟」！她在执行任务时是冷酷精准、不容一丝误差的完美主义者，但回到家里立刻切换成温柔人妻、细心照顾老公与女儿，超狂双面生活堪称「主妇版超级英雄」。谈到角色魅力，孔晓振透露：「很难定义宝娜的真面目到底是家庭主妇还是杀手，但这种模糊地带正是本剧最大的看点。」她更强调剧情采用大量倒叙手法，观众跟著宝娜的视角走，会体验到颠覆想像的沉浸感，同时能感受到角色冷血正义使者与坚强温柔母亲的强烈反差魅力。



▲老公是热血记者！郑准元亲曝「观战重点」 看老婆耍狠超震撼



饰演柳宝娜丈夫「权泰成」的郑准元，是个充满热情的记者兼超级爱妻魔人。他笑说自己在剧中没机会亲眼目睹老婆执行杀手任务的英姿，但光看画面就觉得精彩到不行，直呼绝对是观众不能错过的看点！



▲以为在电风扇公司上班？超狂「营业3组」狠劲全开

日前公开的预告中，柳宝娜睽违多年重返职场，邻居好奇问她在哪家大公司上班，婆婆竟随口回：「电风扇公司啦！」看似平凡的日常，下一秒画风突变——「营业3组，专责精选并消灭罪犯」的冷冽旁白搭配犯罪档案画面，揭开这群伪装成上班族的狠角色的真面目！除了宝娜，组里还有伪装成意外事故专家的金峰八（成东镒 饰）、天才骇客奇永道（无真星 饰）、武器专家奉泰珉（金南喜 饰）、「医疗事故」死亡杀高英甲（许宰豪 饰）手等卧底高手，团队默契十足。



预告中营业3组在员工旅游时玩游戏笨拙出糗、电梯里被人群挤到东倒西歪，活脱脱就是业绩垫底的鲁蛇部门，亲和力满点。但战斗信号一响，宝娜与组员瞬间变身，三两下就把彪形大汉罪犯制伏，反差感超震撼！后半段更揭露了他们缜密的清除计画——工地坠落、车辆爆炸，一切只为「让目标从世界上消失」，最后宝娜与新成员荷律俐联手端出狙击枪的画面，帅度破表，霸气预告这群「主妇杀手」将带来年度最爽复仇剧！



《杀手妈咪》由孔晓振、郑准元、成东镒、金南喜等实力派卡司联手主演，将於31日晚间9点50分在MBC首播，喜欢动作爽剧与双面人设的剧迷千万别错过！

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