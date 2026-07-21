孔曉振、朴恩斌演技派女神正面對決！《殺手媽咪》《毛骨悚然的戀愛》掀韓劇收視大戰

從「浪漫喜劇女王」孔曉振到「千面演員」朴恩斌，今年7月下旬的韓劇市場，將由這兩位備受觀眾信賴的女演員掀起一場火熱的正面交鋒。

朴恩斌、梁世宗《毛骨悚然的戀愛》

已於18日首播的tvN週末劇《毛骨悚然的戀愛》講述一位能看見鬼魂的財閥繼承人，與一位最害怕鬼的熱血檢察官之間，展開一段充滿波折的奇幻浪漫愛情故事。海外由Netflix同步上線。



本劇改編自2011年上映的電影《我的見鬼女友》（孫藝真＆李民基主演），除了保留女主角能看見鬼魂的基本設定外，其餘內容大多重新改編。與原作不同的是，朴恩斌飾演飯店代表千汝利，梁世宗則從原本的魔術師改為檢察官，以及邕聖祐飾演度假村集團繼承人姜民煥，三人打造出與電影截然不同的故事。



朴恩斌近年憑藉ENA《非常律師禹英禑》、tvN《無人島的Diva》、Disney+《狂醫魔徒》以及Netflix《超能路人甲》等作品，跨足各種類型，累積了紮實的演藝作品。她先是以飾演自閉症類群的律師禹英禑留下深刻印象，之後又透過《無人島的Diva》成功轉型，展現精湛演技。每一次都帶來全新面貌的她，這次在《毛骨悚然的戀愛》中又將展現何種魅力，令人非常期待。



孔曉振、鄭準元《殺手媽咪》

被譽為「浪漫喜劇女王」的孔曉振，則將於7月31日透過MBC金土劇《殺手媽咪》回歸小螢幕。



《殺手媽咪》改編自同名網漫，講述擁有世界上最危險職業的一名職業媽媽，努力兼顧工作與守護家庭生活平衡的故事。除了孔曉振之外，鄭準元、李相二、成東鎰等實力派演員們也將共同演出。



從MBC《料理絕配Pasta》、MBC《最佳愛情》、SBS《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》，到KBS2《山茶花開時》，孔曉振長年在浪漫愛情作品中表現亮眼，同時也持續挑戰新的戲路。雖然先前主演的tvN科幻劇《問問星星吧》表現稍顯可惜，但她將透過《殺手媽咪》正式挑戰動作演技。



這次她不再飾演被工作與育兒壓得喘不過氣的職業媽媽，而是化身為制服罪犯的冷酷狙擊手。孔曉振將在充滿殺氣的角色中，依舊展現她獨有的輕快魅力，帶來突破性的演技變身。



隨著兩位演員飾演的角色陸續揭曉，一場將點燃韓劇市場的全新收視競爭也正式展開。究竟經過這場激烈的對決後，能笑到最後的贏家會是誰，也令外界拭目以待。

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