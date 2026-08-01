Red Velvet Wendy現身舞台瘦到皮包骨！「直角肩＋凹陷鎖骨」太嚇人！全網擔憂：健康呢？

Red Velvet成員Wendy近日現身「2026泥漿節K-POP SUPER LIVE」舞台，原本應該是一場熱鬧的夏日演出，卻因她暴瘦的身形掀起全網熱議！

當天Wendy換上兩套清涼夏日裝扮，先是穿上掛脖迷你洋裝，隨後又換上掛脖上衣配激短熱褲，白皙纖細的手臂與雙腿一覽無遺，但更讓粉絲揪心的是她那明顯突出的鎖骨與直角肩線，整個人瘦到骨頭清晰可見，臉頰也變得更加凹陷尖削，雖然舞台魅力依舊滿分，但視覺衝擊讓觀眾驚呼連連。



지금 난리난 레드벨벳 웨디 현재 모습

거식증이라도 걸린건가.. 내가 알던 귀티나는 웬디 어디갔냐;; pic.twitter.com/TfhsCsGZjs — 부리부리줍줍단 (@buriburi_radar) July 27, 2026

其實Wendy日前在個人社群曬出的照片中，就已經被粉絲發現消瘦不少，當時就有人留言「感覺只剩骨頭了」，沒想到現場演出時狀態更讓人心疼。照片與影片瘋傳後，韓網論壇與各大社群平台湧入大量關心留言，粉絲們紛紛表示「瘦到太誇張了，健康才是最重要的」、「原本以為只是照片角度，結果影片更驚人」、「希望只是為了回歸調整體態，但千萬別過度勉強」、「拜託公司好好照顧她的健康」。雖然Wendy當天依舊展現穩定的唱功與充滿活力的舞台能量，敬業態度令人佩服，但外界仍難掩對她身體狀況的擔憂。



Wendy所屬的Red Velvet即將於8月3日發行夏日迷你專輯《Velvet Summer》，以完整體回歸歌壇，目前正進入最後衝刺階段。雖然目前並無關於Wendy健康異常的官方消息，但在回歸前夕爆出暴瘦爭議，也讓粉絲們在期待新作品的同時，更加心急地喊話：「歐膩要好好吃飯啊！」

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