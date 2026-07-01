原本只是特別出演，竟逆襲入圍《青龍系列大獎》最佳男配角！李相二憑《菜鳥伙房兵》黃錫浩寫下「最強特別出演」傳奇

李相二這次真的堪稱「最強特別出演」！不僅在《菜鳥伙房兵》中集集登場，還登上音樂節目打歌舞台，如今更憑黃錫浩一角入圍《第5屆青龍系列大獎》最佳男配角獎，讓劇迷驚喜不已！

《第5屆青龍系列大獎》今日公開最終入圍名單，其中李相二憑藉《菜鳥伙房兵》中黃錫浩一角獲得最佳男配角獎提名。從原本的特別出演，到逐漸成為劇中人氣角色，他用精彩演技寫下屬於黃錫浩的「特別出演傳奇」。



起初只是以特別出演身分加入作品，沒想到隨著劇情展開，黃錫浩的角色份量與存在感逐漸提升，不僅戲份增加，更成為許多觀眾追劇時最期待的人物之一。在《菜鳥伙房兵》中，黃錫浩表面上嚴肅又強勢，實際上卻有著守護部下、堅持原則的一面。李相二透過細膩演技展現角色的反差魅力，讓這位原本並非主角的人物成功留下深刻印象，也成為劇迷心中不可或缺的存在。



談到參與《菜鳥伙房兵》的經歷，李相二曾透露，隨著黃錫浩戲份增加，自己也逐漸對這個角色投入更多感情與責任感。導演更曾形容黃錫浩像《寶可夢》中的火箭隊，「雖然討人厭，卻又讓人莫名喜歡」，因此李相二也花費許多心思揣摩角色，加入即興表演，最終打造出獨具魅力又令人難忘的人物。



不得不說，李相二這次真的成為《菜鳥伙房兵》最驚喜的存在！除了跟著劇組一同宣傳，他還和劇中「味覺男孩」成員登上《M Countdown》特別舞台，將劇中的設定延伸到現實舞台，成為粉絲津津樂道的名場面。如今「味覺男孩」也確定登上《第5屆青龍系列大獎》祝賀舞台，也讓大家更加期待李相二是否會驚喜現身，再次帶來精彩表演！



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