收視飆破22.3%！《金特務》空降SBS史上第二強，製作公司竟是「車銀優、金宣虎」老家

由蘇志燮主演的SBS金土劇《金特務》收視率持續狂飆！11日播出的第6集全國平均收視率高達22.3%，瞬間最高更衝上26.4%，不僅再度刷新自身紀錄，更穩坐同時段冠軍，還一舉登上「2026年迷你劇集收視冠軍」寶座。

《金特務》已經超越《熱血司祭》（22.0%）和《模範計程車2》（21.8%），在SBS歷代金土劇中高居第二名，僅次於《The Penthouse 2》（《頂樓2》）的29.2%。從首播9.5%起步，才第4集就突破20%大關，這部「爸爸為救女兒化身最危險男人」的復仇動作劇，堪稱收視火箭。



而這部神劇背後的製作公司，竟然是旗下擁有車銀優、金宣虎、李聖經、文佳煐、邕聖祐等大咖的綜合娛樂公司Fantagio。Fantagio以經紀業務起家，近年積極跨足戲劇、電影製作，這次靠《金特務》徹底證明自家的內容製作與IP開發實力。Fantagio會長南宮儇霸氣表示：「這次的成功證明了Fantagio累積的內容製作經驗與自體IP競爭力，未來會持續挖掘更多差異化IP，打造進軍全球市場的優質作品。」



看來這家公司不只會捧偶像，拍戲也是玩真的！《金特務》每週五、六晚間在SBS熱播中，同时海外观众可以通过Netflix同步追更，還沒上車的劇迷快跟上！

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