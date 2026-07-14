《鬼怪10周年旅行》笑淚交織！孔劉即席現場求婚，「柳會長」金成謙深情影片令全場淚崩

《鬼怪10周年旅行》開播以來引起不少討論，看著孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜四人合體，隨即把10年前《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》的回憶與感情滿滿的帶回來。而於最新播出的第三集中，在江陵的篝火旁更展開了一場讓所有人笑中帶淚的時光之旅，香港觀眾可以透過Viu緊貼進度。

江陵的十年之約 揭開十年回憶

第三集中，孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜齊聚江陵，而曾經點亮《鬼怪》每個角落的「黃金綠葉」——金炳哲、李伊、朴慶惠也以嘉賓身分驚喜現身。走進布置著劇中經典道具的民宿，演員們彷彿穿越回2016年的片場。金高銀翻開《鬼怪》寫真書，看著滑雪場的劇照忍不住脫口：「在龍平滑雪場拍攝時，我真的快凍死了。 」她回憶道：「當時凍到甚麼程度？前輩要摸我的頭嘛，一喊卡，他的手凍到會痛。」這句看似輕鬆的玩笑話，卻道出了當年拍攝的艱辛！





劉寅娜也分享了珍藏已久的私伙劇本，本上更寫上密密麻麻的角色分析：「Sunny是適合悲傷的女人」、「雖然清純但有魄力」、「隨時維持端正的姿勢」、「不能太大聲，咬字不要太清楚」，可見專業的她為角色下了不少苦工。

名場面Quiz大會 孔劉重現經典對白

在劉寅娜的主持下，「鬼怪十周年Quiz大會」火熱開戰。從蕎麥田之吻、Sunny與陰間使者的天橋初遇、三神奶奶的溫暖擁抱，到金信的求婚名場面，每一題都像時光鑰匙，打開了演員們塵封十年的記憶抽屜。



李棟旭展現「數字專家」本色，精準說出首播日期與瞬間最高收視率；朴慶惠則以「鐵粉」級的熟練度驚豔全場。但最動人的時刻，莫過於金信求婚台詞環節——金高銀立刻跪下認真思索，最終由孔劉深情重現那句經典台詞：「你願意成為我這位高麗男子的新娘嗎？ 」十年後再次聽到這句話，現場所有人無不動容；激烈對決後金高銀奪冠，她將獎品韓牛與全體演員分享，為Quiz大會畫下暖心句點。



未曾公開的拍攝祕辛 名場面背後的淚與寒

節目中，演員們也首次公開了許多從未曝光的拍攝幕後。Sunny拿槍的招牌手勢，竟是李棟旭的即興發揮；孔劉與金高銀在加拿大拍攝結局場景時，甚至還沒拿到完整劇本。回憶與恩倬離別的場面，孔劉感慨：「這是我所有作品中，最冷的一次拍攝。 」李棟旭也補充：「喊『卡』的瞬間，所有演員和工作人員都會往逃生梯衝！」——只為了躲避刺骨的寒風。



金高銀則提到，多虧李應福導演的細心照顧，在極寒中才能專注於情感演出：「現場太凍了，腦袋動不了，壓力也很大，是所有人一起變傻的狀態，李應福導演先暫停拍攝，然後對我說：『我們會遠遠的拍。』 鏡頭距離一拉開，她的壓力瞬間減輕，情感反而更自然地宣洩出來。演員們異口同聲地表示，支撐他們度過艱難拍攝的，正是團隊之間強大的默契。



金成謙的驚喜影片 全場淚崩

然而真正讓全場潰堤的，是未能到場的演員們的影片信件。尹敬浩、廉惠蘭、趙宇鎮、陸星材、丁海寅等人紛紛送上溫暖祝福。





尹敬浩回憶第一次拍攝時孔劉給他的鼓勵，感性說道：「希望這部作品在2、30周年，依然深受大家喜愛。」廉惠蘭溫柔地說：「與《鬼怪》共度的每一天，都很美好。」趙宇鎮則留下深刻的一句話：「《鬼怪》至今仍是進行式。 」陸星材更開玩笑喊話：「說不定會有第二季，我很期待！」





丁海寅也真摯表示：「當年拍攝時，我我還是經驗不足的新人演員，多虧有前輩的照顧和體諒，讓我留下了幸福的回憶，能參與《鬼怪》是我的幸福與榮幸。 」



壓軸登場的是飾演「柳會長」的86歲資深演員金成謙。當螢幕上出現他的身影，那句「大人，十年沒見了」一出口，全場演員瞬間紅了眼眶。金成謙深情地對孔劉說：「大人在我心中永遠都是大人，每次想起《鬼怪》時，總覺得好像是很久以前的事，沒想到這麼快就過去10年了，感覺一切彷彿還在昨日，恭喜《鬼怪》10周年。孔劉⋯⋯明明很久沒見了，他好像天天都見面，有種莫名的真摯感，我愛您，大人。 」



孔劉則哽咽回應：「看到他健康的模樣很開心，我是這真的太讓我意外了。 」這一刻，十年的光陰彷彿被濃縮成一句台詞，擊中了在場每一個人的心。節目播出後，網友紛紛在各大社群平台留言：「從金成謙老師出現的那刻就開始哭了」、「十年了還能讓所有人哭出來，這就是鬼怪的魔法」、「看著他們回憶拍攝往事，好像我也回到了2016年」。



正如趙宇鎮在影片中所說：「《鬼怪》至今仍是進行式。 」這趟旅程不只是演員們的重逢，更是與所有曾經被這部劇感動過的觀眾，一起燦爛的十年之約。《鬼怪10周年旅行》已於Viu上架，觀眾亦可同步重溫全套《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》，重拾當年最浪漫、最揪心的時刻 。

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