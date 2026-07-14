孔劉寵粉喊「來吧」下一秒驚覺「妳當我女兒？」金高銀都「吃醋」了！《鬼怪》合體笑歪全場

韓劇《鬼怪》播出十週年，主演群孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜日前合體錄製tvN特別節目《鬼怪10周年旅行》，在12日播出最後一集中，四人暖心閱讀粉絲來信，沒想到一位20歲女粉的超直球告白，讓孔劉從「霸氣答應」到「秒慫收回」，全程笑翻全場。

這位粉絲透露自己從國中到高中狂刷《鬼怪》多達40遍，整個青春歲月都是這部劇陪伴度過，還天真地說：「一直幻想高中三年級時鬼怪大叔會拿著蕎麥花束出現在我面前。」如今她已成為大學生，高中制服變成大學校服，立刻把握機會向孔劉大喊：「大叔我愛你！我要嫁給你！」完美複製劇中金高銀飾演的恩倬的超敢告白。



劉寅娜馬上助攻追問：「那你打算怎麼辦？」孔劉一開始超霸氣回：「來啊！叫她來！」話才剛說完，他忽然臉色一變，驚呼：「等等…這不是可以當我女兒的年紀嗎？」現場瞬間爆笑。劉寅娜立刻機智救援：「反正歐巴在劇裡都949歲了，年齡有意義嗎？」孔劉聽了先是愣住，接著故作正經地說：「年紀只是數字啦……但妳未來還那麼長，我這樣會有點抱歉，所以現在這個距離剛剛好。」一臉正色講完又把大家逗樂。



劉寅娜也不忘幫粉絲說話：「她應該只是開玩笑啦，哪可能是真的。」沒想到金高銀這時跳出來，故意擺出吃醋表情說：「不好意思，鬼怪新娘還活著喔，要嫁給大叔可能有點困難，因為我還在這啊～」一席話讓全場笑到不行，也讓節目在歡樂氣氛中畫下圓滿句點。十週年還能見到四人同框鬥嘴，鐵粉們看完直呼：「回憶殺太強了，拜託直接拍第二季吧！」

《鬼怪10周年旅行》已於Viu上架，觀眾亦可同步重溫全套《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》，重拾當年最浪漫、最揪心的時刻 。

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