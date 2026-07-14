朴宝剑《乡村魔发师2》确定11月回归！高庚杓惊喜加盟　与李相二再组疗愈男神阵容

《乡村魔发师》第二季除了有原班成员朴宝剑、李相二外，还加上了《请回答1988》的十年好友、演员高庚杓，真是让人太期待啦～。

tvN综艺节目《乡村魔发师》讲述在偏僻乡村经营的一间特别美发店，不仅替村民们整理头发，也疗愈心灵的故事。节目於去年冬天播出时，成功打动许多观众的心。第一季中，朴宝剑、李相二、郭东延展现愉快又默契十足的互动，带来不少笑料，同时也透过与村民分享真挚的人生故事，传递温暖与感动。



凭藉著亮眼口碑，《乡村魔发师》第一季在tvN目标收视族群20至49岁男女收视率中，连续7周拿下包含无线台在内的全频道同时段冠军；家庭收视率也连续6周位居有线电视与综合编成频道同时段第一。（以整合有线、付费电视及卫星平台的尼尔森韩国收视统计为准）



根据内容话题性分析机构Good Data Corporation旗下FUNdex公布的TV非戏剧节目话题性排行榜，《乡村魔发师》连续9周打入TOP10。此外，节目也在东南亚、中东、美洲、欧洲、大洋洲等约200个国家及地区播出，并於全球影视评分网站IMDb获得9.5分极高评价，在海内外都掀起热烈回响。

预计今年11月首播的《乡村魔发师2》，除了原班成员朴宝剑、李相二外，演员高庚杓也将全新加盟。以单纯又充满反差魅力的谈吐，以及俐落的做事能力，在各大综艺节目中展现存在感的高庚杓，将在《乡村魔发师2》带来什么样的精彩表现，令人期待。



尤其朴宝剑与高庚杓自合作电视剧《明日如歌》、《请回答1988》后，已维持超过10年的深厚友谊。两人因多年交情所培养出的自在默契，将在《乡村魔发师2》激荡出什么样的火花，备受关注。而随著高庚杓加入，上一季身为大哥的李相二，这次则成了「二哥」，他与高庚杓的互动也是一大看点。两位都拥有优秀口才的成员，预计将碰撞出不同於以往的全新化学反应。



全新成员加入的《乡村魔发师2》将於今年11月在tvN首播。

▼《乡村魔发师》第一季 EP.2 Highlight：



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