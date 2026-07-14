Super Junior利特、希澈組小分隊「83z」出道！同齡默契大爆發，新專輯＋亞洲巡演一次公開

韓國天團Super Junior的「83line」利特與金希澈，這對1983年出生的同齡好友，終於正式組團出擊啦！

SM娛樂於正式宣佈，由兩人組成的小分隊「Super Junior-83z」發行了首張迷你專輯《給你的約定（Promise）》，這也是他們自2005年以Super Junior出道以來，時隔21年首度合體展開官方雙人活動，消息一出立刻掀起粉絲暴動。

新專輯一共收錄6首歌，除了同名主打歌《給你的約定》之外，收錄曲《ONSAEMIRO》更是早就讓歌迷等不及了——這首歌今年4月曾在Super Junior出道20週年世界巡演安可場搶先曝光，當時就引發熱烈迴響，粉絲們敲碗許久，如今終於收進專輯裡。而這張作品可不是只有掛名而已，利特和希澈從整體概念發想、歌詞創作，到MV導演甚至親自下場演戲，整個製作過程幾乎全程參與，完全展現出專屬於「83z」的獨特風格。



利特和金希澈在隊內除了年紀一樣之外，個性和喜好簡直是天差地別，一個是公認的「暖男隊長」，一個是出了名的「四次元宇宙大明星」，但這回他們偏偏要反其道而行，要用同齡人才有的絕佳默契，聯手炸翻舞台。



專輯發行只是第一步，緊接著「Super Junior-83z」將從本月24日至26日以首爾為起點，正式啟動亞洲巡迴粉絲演唱會「1983（一九八三）」，預計陸續插旗東京、曼谷、香港、吉隆坡、澳門、高雄、新加坡、台北等亞洲9座大城，粉絲們可以準備好搶票啦！

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