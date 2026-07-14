Viu原創韓劇《共感細胞》金明洙霸氣宣布「我來當妳的經紀人」！阻止姜旻兒簽黑心合約、浪漫正式展開

Viu Original 奇幻浪漫喜劇《共感細胞》第3、4集中，車恩煥（金明洙 飾）與劉知安（姜旻兒 飾）以鄰居身分再度重逢，車恩煥更主動提出要擔任劉知安的經紀人，讓觀眾們更加好奇兩人後面的發展啦～！！

（談及劇情）第3集中，劉知安受到「耍大牌爭議」影響，工作人員們拒絕共事，又收到廣告主寄來的求償訴狀，人生陷入絕境。四面楚歌的她好不容易獲得配角試鏡機會，全力投入演出後卻只得到一句冷酷評語：「情感不足。」

帶著深深挫敗感回到家的劉知安，原本只是想歸還誤送到自己家的車恩煥包裹，卻意外目睹車恩煥正安慰著喝醉痛哭的姊姊車頌煥（車敏智 飾）。就在她急忙轉身準備離開時，車恩煥的情緒竟流向了她，劉知安也因此代替他流下眼淚。



第4集開頭，揭開了車恩煥姊弟兩人令人心碎的過去。童年時，電影拍攝現場發生火災，父親奮力救人，車恩煥追著父親跑；而他的姊姊車頌煥為了阻止他，則不幸受傷。這段過往也讓觀眾們更加理解他始終壓抑在心底的情感。

感受到車恩煥對姊姊複雜情感的劉知安，在試鏡時展現了精湛演技，卻得知角色早已有內定人選，甚至還遭到記者追查她過去的「爭議」，再次陷入危機。就在此時，車恩煥挺身而出阻止了記者繼續為難劉知安，並自稱是劉知安的經紀人，展現了帥氣的一面。



之後，劉知安因競爭對手受傷而獲得演出機會，因此邀請車恩煥擔任能協助她傳達情感的經紀人。不過，因兩人過去事件有所牽連，車恩煥還是拒絕了她的提議，阻止車恩煥離開的劉知安，因為一時沒站穩而意外地跌進了他懷裡。



之後，劉知安的對手韓伊真（權昭賢 飾）便策劃要把沒有經紀公司的劉知安介紹給一間惡名昭彰的經紀公司，企圖讓她簽下不公平合約。



察覺這項陰謀的車恩煥，立刻趕往簽約現場撕毀還未簽訂的合約，並向劉知安宣告：「我來當妳的經紀人。」為兩人的浪漫故事正式點燃火花。



目前，除了男女主感情升溫成為看點之外，金明洙這幾集也展現了不少層次演技，從面對姊姊時壓抑又愧疚的情緒，到默默守護劉知安、挺身而出的堅定眼神，都讓角色更加立體。尤其最後現身阻止簽約、霸氣說出「我來當妳的經紀人」的瞬間，更讓不少劇迷直呼：「真的是太帥氣了！」、「這位經紀人也太好看了吧」、「當完兵感覺更MAN了」等等。

Viu Original 奇幻浪漫喜劇《共感細胞》逢星期六、日晚間在Viu上架播出。



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