超車孫興慜、林英雄！邊佑錫登基「2026上半年最強廣告王」！品牌價值碾壓一眾大咖

大數據評測機構「亞洲品牌研究所」25日正式公佈2026年上半年K-Brand Index廣告模特兒排行榜，演員邊佑錫強勢登頂，不只打敗「亞洲一哥」孫興慜，連人氣歌王林英雄都得往後站，威力驚人！

根據榜單，邊佑錫挾著戲劇熱潮帶來的超強好感度，直接轉換成驚人的商業價值，空降冠軍寶座。緊追在後的分別是林英雄拿下亞軍，孫興慜位居第三，「國民MC」劉在錫和天后IU則分佔第四、第五名。而BLACKPINK Jennie、朴寶劍、IVE張員瑛、高胤禎，以及防彈少年團的田柾國也依序殺進前十強，堪稱豪華陣容大亂鬥。



這份榜單可不是隨便排的，研究所從今年1月1日到5月31日，針對入口網站搜尋量前30名的候選人，蒐集了超過36億筆線上大數據，綜合趨勢、媒體、社群、論壇及AI指數等多重指標算出品牌價值。不過這次調查並未納入線下數據。



亞洲品牌研究所研究中心長柳元善（音譯）分析，邊佑錫能稱王，關鍵就在於戲劇大爆所累積的高公眾好感度，直接變現為市場影響力。他也點出，躋身TOP 5的林英雄、孫興慜、劉在錫，證明了「大眾信賴感」仍是品牌眼中最珍貴的資產；而Jennie、張員瑛等人展現的全球鐵粉動員力，更已經成為企業行銷時不可或缺的核心競爭力。

據了解，該研究所自2016年4月成立以來，每年都會基於大數據評選並頒發韓國K-Brand大獎，詳細的指標數據也已同步在官網和社群平台上公開。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞